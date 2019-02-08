بوكيتينو: هاري كين لن يحلق بمواجهة دورتموند

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام إن هاري كين مهاجم الفريق لن يستطيع اللحاق بلقاء بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوكيتينو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هاري يسير بشكل رائع في عملية الشفاء".

وواصل "أنتم تعرفونه جيدا هو يريد أن يسابق الزمن في عملية شفائه للعودة سريعا للمشاركة، ما يقوم به لا يصدق".

وأكمل "هو أصبح قريبا من العودة للمشاركة في المباريات لكن لنكن واقعيين لا أعتقد إنه يستطيع اللحاق بلقاء الأحد المقبل ضد ليستر سيتي أو الأربعاء أمام دورتموند".

وأتم "ربما يلعب أمام بيرنلي".

ويستضيف توتنام منافسه دورتموند في ملعب ويمبلي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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