ميندي يرد على جوارديولا: كنت أمزح.. لم أسافر إلى هونج كونج

سارع بنجامين ميندي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي للرد على تصريحات مدربه بيب جوارديولا من أجل تفادي عقوبة محتملة بتأكيده عدم السفر إلى هونج كونج وأن الأمر لم يكن سوى مجرد مزحة.

وقال ميندي: "الأمر كله كان مزحة مع سائق أوبر، لا أريد أي مشكلة يا بيب".

ماذا حدث؟

أثناء المؤتمر الصحفي لجوارديولا الذي عُقد اليوم الجمعة قال أحد الصحفيين لبيب أن ميندي في هونج كونج ورد المدرب الإسباني بأن لاعبه كان في برشلونة ثم سافر إلى باريس.

ولكن قال الصحفي أن ميندي نشر صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تشير إلى أنه في هونج كونج.

وقال جوارديولا إن الأمر لن يمر مرور الكرام إن كان تواجد ميندي في هونج كونج صحيحا على عكس ما قاله بأنه في باريس.

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

اقرأ أيضا:

كلوب يتحدث عن موقف صلاح من الانضمام لمنتخب مصر

لأول مرة منذ فيرجسون.. سولشاير يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

برشلونة يعلن غياب نجمه لـ4 أسابيع.. لن يلحق بالكلاسيكو

وفاة 10 أشخاص في حريق بمقر تدريبات فلامنجو البرازيلي

ليفربول يحقق أرباحا قياسية.. ويطيح بأرسنال من مركزه

تخليدا لذكرى سالا.. رئيس نانت يعلن حجب القميص رقم 9