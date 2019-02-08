ميندي يرد على جوارديولا: كنت أمزح.. لم أسافر إلى هونج كونج

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 19:08

كتب : FilGoal

ميندي - جوارديولا

سارع بنجامين ميندي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي للرد على تصريحات مدربه بيب جوارديولا من أجل تفادي عقوبة محتملة بتأكيده عدم السفر إلى هونج كونج وأن الأمر لم يكن سوى مجرد مزحة.

وقال ميندي: "الأمر كله كان مزحة مع سائق أوبر، لا أريد أي مشكلة يا بيب".

ماذا حدث؟

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أثناء المؤتمر الصحفي لجوارديولا الذي عُقد اليوم الجمعة قال أحد الصحفيين لبيب أن ميندي في هونج كونج ورد المدرب الإسباني بأن لاعبه كان في برشلونة ثم سافر إلى باريس.

ولكن قال الصحفي أن ميندي نشر صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تشير إلى أنه في هونج كونج.

وقال جوارديولا إن الأمر لن يمر مرور الكرام إن كان تواجد ميندي في هونج كونج صحيحا على عكس ما قاله بأنه في باريس.

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