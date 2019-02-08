هيريرا: راشفورد سيكون غير قابل للإيقاف.. وهذا ما يميز ماتا ولينجارد رغم عدم مهاريتهما

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 18:53

كتب : رامي جمال

هيريرا وماتا

يؤمن أندير هيريرا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أن ماركوس راشفورد مع تطوره أكثر لن يمكن إيقافه.

وتحدث هيريرا عن زميله في مانشستر يونايتد لشبكة "إي إس بي إن" قائلا: "راشفورد لاعب مختلف نحن نعلم حاليا أن هناك العديد من اللاعبين الرائعين الذين يلعبون في مركز الجناح مثل عثمان ديمبيلي ورحيم سترلينج وأنتوني مارسيال وإدين هازارد لكن ماركوس مختلف".

وتابع هيريرا حديثه عن اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير في الدوري الإنجليزي قائلا: "ماركوس يستطيع التسديد وأن يراوغ في موقف لاعب ضد لاعب ولديه الإمكانية في عدم فقدان الكرة من أجل مصلحة الفريق".

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وشدد "لا أستطيع قول اسم لاعب آخر يذكرني براشفورد، أعتقد إنه لاعب من طراز عالمي وأعتقد أنه مع تحسنه في توقيت اتخاذ قراراته سيكون غير قابل للإيقاف".

وانتقل هيريرا للحديث عن زميليه في الفريق جيسي لينجارد وخوان ماتا قائلا: "نحن نعلم أن لينجارد ليس لديه إمكانية المراوغة في موقف لاعب ضد لاعب مثل راشفورد أو مارسيال أو أليكسيس سانشيز لكنه لديه إمكانيات أخرى وهي هامة للغاية".

وأردف "عندما أتسلم الكرة وألتفت أعرف أن جيسي يتحرك ليتسلمها، وماتا كذلك هما دائمان مستعدان لتسلم الكرة ومساعدة الفريق".

وواصل اللاعب الإسباني حديثه "أقول دائما لخوان إنه ليس الأسرع أو الأقوى أو أقوى تسديدة ولكنه دائما يتخذ القرارات الصحيحة".

وأكمل "عندما نسدد على المرمى من هو اللاعب الذي يكون دائما على استعداد لمتابعة الكرة المرتدة من الحارس؟ ماتا".

وتابع اللاعب الإسباني "عندما ترى الأظهرة ترسل عرضيات من هو اللاعب الذي يتواجد دائما في المكان الصحيح في الملعب؟ إنه ماتا".

وأتم هيريرا" عندما يعاني الفريق ونحتاج للاعب وسط إضافي فمن يساعدنا؟ ماتا".

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة فولام غدا السبت في ملعب كريفين كوتاج في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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