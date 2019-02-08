مؤتمر ساري: سيتي أفضل فريق في أوروبا.. وتشيلسي بحاجة للعمل لكي يكون مثله

قال ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي إن مانشستر سيتي هو أفضل فريق في أوروبا حاليا، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تفوز أو تصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب قوة وتنافسية الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ ساري مؤتمره الصحفي قبل مواجهة سيتي متحدثا عن إصابات فريقه قائلا: "لدينا بعض المشاكل الصغيرة مع أودوي، كانت لديه بعض الحمى لكن ليوم وحيد، بالأمس كانت هناك مشكلة مع جاري كاهيل وإصابة في الظهر، أعتقد أن جميع اللاعبين سيكونون متاحين للمواجهة، كما آمل، لا أعلم، سيكون أمامنا تدريبان".

وتطرق للحديث عن إيجوايين المهاجم المنضم لفريقه معارا من يوفنتوس قائلا: "أعتقد أن جونزالو إيجوايين لاعب رائع، قام بكل شيء على نحو جيد، في مدريد ونابولي وميلان، ربما ليس جيدا جدا في ميلان، لكنه لاعب رائع وأعتقد أنه مفيد للغاية لإدين هازارد".

وواصل "إنهما مناسبين للغاية لكي يلعبان معا، إنه أمر مهم لنا أنه في كامل تركيزه، أعتقد أن تأثيره على اللاعبين الآخرين لدينا جيد جدا لنا".

إيجوايين صاحب الـ31 عاما انضم إلى تشيلسي حتى نهاية العام الجاري، وشارك في 3 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين.

وعند سؤاله عن إمكانية المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم قال: "لا لسنا في منافسة اللقب حاليا، لا أعتقد ذلك، أعتقد أننا سنكون قادرين على المنافسة على مركز ضمن المراكز الـ4 الأولى، ليس أكثر من ذلك، يمكننا أن نفوز بشيء ما بالطبع، لكن في الدوري الإنجليزي هناك قتال بين ليفربول ومانشستر سيتي".

وواصل "في اللحظة الحالية مانشستر سيتي في رأيي هو أفضل فريق في أوروبا، أعرف ذلك جيدا أنه من الصعب أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنك إن اضطررت للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون من الصعب للغاية أن تصل لنهائي البطولات الأخرى، وفي اللحظة الحالية هو أفضل فريق في أوروبا".

وأردف "أعتقد أن تشيلسي بحاجة للعمل، جوارديولا في موسمه الثالث هنا، كلوب في الرابع أو الخامس لا يمكنني التذكر، نحن بحاجة للعمل، يجب أن تكون أكثر تنافسية في السوق أو عليك أن تعمل أكثر".

وتابع "لا أعلم طريقة أخرى، أعتقد أننا بحاجة للعمل وعلينا أن نحاول أن نقلل الفجوة، لأنه في اللحظة الحالية هناك واحدة، علينا أن نعمل فقط نعمل".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

وتحدث ساري عن مستقبل هازارد قائلا: "أتحدث يوميا مع إدين هازارد، لكنني أتحدث معه عن مركزه في الملعب وليس مستقبله، سأكون سعيدا للغاية إن قرر البقاء، في رأيي إنه الأفضل في أوروبا، ولذا سأكون سعيدا للغاية، الأمر منوط به، أنا بحاجة لرؤيته سعيدا، لذا عليه أن يقرر".

ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي حتى صيف 2020، وكانت تقارير صحفية قد ربطته بالرحيل إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وأجاب ساري ردا على علاقته بجوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائلا: "علاقتي بجوارديولا جيدة جدا جدا، عادة خلال الصيف نتناول العشاء سويا، آمل أن يتحدث عني جيدا كمدرب وليس فقط كصديق، عادة نتعلم من آريجو ساكي، لأنه دائما معنا، لذا من المشوق الحديث معه".

وكان تشيلسي قد فاز بنتيجة 2-0 ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدور الأول.

وتطرق ساري للحديث عن المواجهة الأخيرة قائلا: "أعتقد أننا كنا محظوظين ضد سيتي في ديسمبر، لأننا سجلنا في لحظة صعبة للغاية من المباراة، ربما استحقينا الفوز في الشوط الثاني، لكنني أعتقد أننا كنا محظوظين في الشوط الأول".

وواصل "أعتقد أننا دافعنا جيدا جدا في هذه المباراة، لأنه كانت لديهم 3 فرص فقط، يلس من السهل أن تمنح ذلك لسيتي 3 أو4 فرص".

وتابع "علينا أن نكون أكثر سرعة وقادرين على استعادة الكرة، لأنه عندما يخسرون الكرة يضغطون بطريقة جيدة جدا ومن الصعب أن تنهي الموقف، إن كنا قادرين على فعل ذلك أعتقد أننا سنجد المساحات، لكن الأمر صعب".

وأتم "في المباراة الماضية كان لدينا رد فعل جيد جدا، لذا بعد مباراة هدرسفيلد كنت سعيدا للغاية بالنتيجة والأداء، الآن نعلم جيدا أننا بحاجة للثبات، آمل أن تكون نسختنا يوم الأحد هي الأفضل".

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

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