بالفيديو - حسين السيد يشارك في تعادل الاتفاق مع الفيحاء

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 17:11

كتب : FilGoal

حسين السيد - الاتفاق - الفيحاء

شارك محترفنا المصري حسين السيد في تعادل فريقه الاتفاق مع نظيره الفيحاء بهدف لمثله ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي.

السيد بدأ اللقاء بشكل أساسي في التشكيل واستمر على أرض الملعب حتى النهاية.

هدف اللقاء الأول سجله هزاع إبراهيم هزاع مع الدقيقة 29 بعدما استغل كرة عرضية من الناحية اليمنى ليودعها برأسه في الشباك بطريقة رائعة.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح الفيحاء في تعديل النتيجة بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني.

فيليب كيش سجل بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت كرة عرضية من الجبهة اليمنى لتسكن في مرماه بالدقيقة 49.

رصيد الاتفاق أصبح 27 نقطة في المركز السابع، فيما تواجد الفيحاء بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

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