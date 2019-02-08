بالفيديو - حسين السيد يشارك في تعادل الاتفاق مع الفيحاء

شارك محترفنا المصري حسين السيد في تعادل فريقه الاتفاق مع نظيره الفيحاء بهدف لمثله ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي.

السيد بدأ اللقاء بشكل أساسي في التشكيل واستمر على أرض الملعب حتى النهاية.

هدف اللقاء الأول سجله هزاع إبراهيم هزاع مع الدقيقة 29 بعدما استغل كرة عرضية من الناحية اليمنى ليودعها برأسه في الشباك بطريقة رائعة.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب: هزاع الهزاع في الدقيقة 29 #الفيحاء_الاتفاق pic.twitter.com/BccClNbkwf — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 8, 2019

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح الفيحاء في تعديل النتيجة بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني.

فيليب كيش سجل بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت كرة عرضية من الجبهة اليمنى لتسكن في مرماه بالدقيقة 49.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفيحاء سجله اللاعب: فيليب كيش (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 49 #الفيحاء_الاتفاق pic.twitter.com/DlHsut5kKs — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 8, 2019

رصيد الاتفاق أصبح 27 نقطة في المركز السابع، فيما تواجد الفيحاء بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

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