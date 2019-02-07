مران الأهلي – تأهيل لهشام محمد.. وتدريبات خفيفة بالكرة للاعبين

الخميس، 07 فبراير 2019 - 17:53

كتب : FilGoal

هشام محمد - الأهلي - فيتا كلوب

أتم الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا للقاء حرس الحدود غدا الجمعة في إطار الجولة 21 ن الدوري المصري.

وخاض هشام محمد لاعب خط وسط الفريق تدريبات تأهيلية في ظل معاناته من إصابة بنزلة معوية حرمته من التواجد في لقاء إنبي.

فيما خاض اللاعبون تدريبات خفيفة بالكرة في ظل كثرة خوض المباريايت خلال الفترة الأخيرة.

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وسوف تقام المباراة في ملعب السلام في تمام السادسة مساء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة إثر خوضه لـ17 مباراة.

أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

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