مؤتمر صحفي مشترك بين تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك

أعلن الزمالك عن عقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس النادي وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز.

وقرر الزمالك أن يبدأ المؤتمر الصحفي في الثامنة من مساء اليوم الخميس بالمبنى الاجتماعي الجديد بمقر النادي.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن منذ أيام عن نيته زيارة نادي الزمالك أحد يومي الخميس أو الجمعة.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته "سأزور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفتي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم".

ويلعب الزمالك أمام النجوم يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، بينما يلعب بيراميدز يوم الخميس 14 فبراير أمام سموحة.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة بينما يحل بيراميدز ثانيا بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة من 21 مباراة.

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