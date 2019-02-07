فالفيردي: ميسي لم يكن جاهزا تماما وقد لا يشارك أمام بلباو

الخميس، 07 فبراير 2019 - 08:44

كتب : FilGoal

ميسي على دكة بدلاء برشلونة في مواجهة ريال مدريد

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إنه أخر الدفع بنجم الفريق ليونيل ميسي إلى الشوط الثاني أمام ريال مدريد يوم الأربعاء بسبب عدم جاهزية الأرجنتيني بنسبة مائة بالمائة.

وصرح فالفيردي للصحفيين بعد لقاء انتهى بالتعادل بهدف لمثله في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا "القرارت التي تتخذها تبنى على ما تعتقد أنه الأفضل للفريق واللاعب. لم يشعر (ميسي) بالراحة. اليوم كان أفضل لكننا رأينا الأنسب دخوله في الشوط الثاني. قادر على أن يكون حاسما لأننا نعرف الخطر الذي يصنعه كلما حصل على الكرة".

وعانى ميسي من إصابة قبل مواجهة الغريم التقليدي لبرشلونة أدت إلى عدم مجازفة فالفيردي بإشراكه في الكلاسيكو منذ البداية.

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وشارك ميسي في الشوط الثاني فور تسجيل برشلونة على ملعبه لهدف التعادل.

ورغم أنه لعب بشكل طبيعي إلا أنه قد يغيب عن المواجهة المقبلة لبرشلونة أمام مضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد في الدوري الإسباني.

واستمر فالفيردي "لا أعلم (هل بمقدور ميسي المشاركة أم لا). لو أنه بخير سيلعب. أتمنى ذلك".

على برشلونة التسجيل في ملعب سانتياجو برنابيو في 27 فبراير حين تقام مباراة الإياب في الكأس وفالفيردي يقدر صعوبة المهمة حين يحل ضيفا على ريال مدريد في العاصمة.

وأتم فالفيردي "نعلم التحدي الذي ينتظرنا. لابد أن نسجل وهذا واضح، لكن لا يزال الكثير أمامنا قبل هذا اللقاء. علينا الهدوء وأمامنا متسع من الوقت للتركيز".

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 50 نقطة بعد انقضاء 22 جولة.

ميسي برشلونة

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