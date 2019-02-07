بيكيه يشكو: كان على الحكم طرد راموس لكن ما باليد حيلة!

انتقد جيرار بيكيه مدافع برشلونة الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز الذي أدار لقاء الفريق يوم الأربعاء أمام ضيفه ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، معتقدا أنه كان على الأخير طرد سيرخيو راموس لاعب فريق ميرنجي.

وقال بيكيه عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1:"لديه معيار غريب (يقصد الحكم)".

وواصل في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية "كان علينا اللعب وتقبل الأمر. بشكل عام قدم مباراة جيدة. راموس استحق الحصول على بطاقة صفراء ثانية لكن ما الذي نستطيع فعله؟".

ونال راموس قائد ريال مدريد البطاقة الصفراء في الدقيقة العاشرة بعد دقائق من هدف لوكاس فازكيز الذي منح الضيوف التقدم لكن هدف مالكوم في الشوط الثاني أنهى المواجهة بالتعادل.

ويلتقي الفريقان في ملعب سانتياجو برنابيو في 27 فبراير بلقاء الإياب.

ويلعب الفائز منهما أمام ريال بيتيس أو فالنسيا في المباراة النهائية.