سكاي: أشلي يانج يجدد عقده مع يونايتد لموسم إضافي

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 18:48

كتب : FilGoal

أشلي يونج

أشلي يانج حًسم مستقبله مع مانشستر يونايتد، والدولي الإنجليزي سيستمر رفقة الشياطين الحمر لعام إضافي.

يانج ينتهي عقده مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ولكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق لتجديد تعاقده خلال الأشهر الماضية، قبل أن يجد جديد بحسب شبكة سكاي سبورتس.

الشبكة البريطانية قالت إن صاحب الـ33 عاما توصل لاتفاق للتجديد لعام إضافي مع ناديه، والتوقيع على العقود سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

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المفاوضات تسير بشكل جيد والوصول لاتفاق نهائي مسألة وقت حسبما أشارت سكاي.

يانج وعند سؤاله في ديسمبر الماضي عن مستقبله، أجاب "الأمر يعود للنادي. أشعر أنني لائق بدنيا وكأنني في عمر الـ21".

وشارك يانج خلال الموسم الجاري في 25 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

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