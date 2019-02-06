والده: انتقال جيمس رودريجيز إلى يوفنتوس سيكون قرارا جيدا

استمراره مع بايرن ميونيخ لا يبدو قريب الحدوث، ووالده يرى أن التفكير في الانضمام إلى يوفنتوس سيكون قرارا جيدا، فهل نرى جيمس رودريجيز إلى جوار كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا؟

الدولي الكولومبي انضم إلى صفوف الفريق البافاري لمدة موسمين على سبيل الإعارة من ريال مدريد بصيف 2017، ولكنه عانى في الآونة الأخيرة من الغياب عن المشاركة تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.

ومن المتوقع ألا يُفعل بايرن خيار شرائه مقابل 41 مليون إسترليني نهاية الموسم الجاري، لذا فوالده يؤمن أن ارتداء القميص الأبيض والأسود قد يكون مناسبا لنجله.

وقال ويلسون رودريجيز لصحيفة بيلد الألمانية: "لقد تلقى جيمس العديد من العروض. يوفنتوس؟ هو مقرب من كريستيانو رونالدو. وبالطريقة التي أرى بها الكرة الإيطالية فإن الذهاب ليوفنتوس سيكون قرارا جيدا".

وشارك رودريجيز مع بايرن خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بجميع المسابقات سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين.

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