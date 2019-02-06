بي بي سي: نانت يطلب من كارديف سيتي قيمة انتقال سالا

طلب نادي نانت الفرنسي من نظيره كارديف سيتي الحصول على قيمة انتقال المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا.

إيميليانو سالا النادي : كارديف سيتي نانت

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسختها الويلزية أن نانت طلب من نظيره الويلزي الحصول على 15 مليون إسترليني قيمة انتقال اللاعب الذي لم يتمكن من الوصول إلى فريقه الجديد بعد تحطم طائرته أثناء توجهه إلى كارديف.

وقالت وحدة تحقيقات حوادث الطيران إن هناك جثة موجودة داخل الحطام الذي تم العثور عليه لطائرة إيميليانو سالا يوم الإثنين الرابع من فبراير الجاري (طالع التفاصيل).

وأعلنت وحدة التحقيقات يوم الأحد العثور على حطام الطائرة التي كانت تقل لاعب نانت.(طالع التفاصيل)

وقالت شبكة سكاي سبورتس أن كارديف رفضوا دفع قيمة القسط الأول من قيمة الانتقال حتى التوصل إلى مزيد من النتائج فيما يخص التحقيقات الجارية للبحث عن اللاعب.

وكان سالا قد اختفى في ظروف غامضة أثناء رحلته من فرنسا تمهيدا لانضمامه لصفوف فريق كارديف سيتي.

ولد سالا في مدينة سانتا في الأرجنتينية ولكنه اكتسب سمعته الحقيقية كلاعب محترف في الملاعب الفرنسية ليتواجد ضمن هدافي مسابقة برصيد 12 هدفا.

15 مليون إسترليني جعلت سالا اللاعب الأغلى في تاريخ كارديف سيتي. ونانت الذي اشتراه مقابل مليون يورو فقط حقق استفادة مادية كبيرة.

وفي الأسبوع الثالث من الشهر الجاري أعلنت شرطة جيرنسي أنها بذلت كل ما لديها وأن عملية البحث لم تسفر عن أي نتيجة لتنتهي عملية البحث التي استمرت لثلاث أيام إلا أن شقيقة اللاعب قادت حملة من أجل استمرار البحث عن سالا، وهو ما حدث بالفعل.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يدرس حلا جديدا لأزمة المؤجلات

اتحاد الكرة: حضور رئيس الزمالك لأنه اجتماع تنسيقي.. ودراسة مقترحات جدول الدوري الأسبوع المقبل

القصة الكاملة وراء انسحاب مرتجي من اجتماع اتحاد الكرة

الأهلي ينتظر صدور التراخيص للبدء في إنشاء الاستاد.. تعرف على المكان المقترح

شرطة لندن تصدر بيانا عن واقعة العنصرية ضد صلاح