تعرف على المباريات المتبقية لليفربول وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي

يبدو أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية بعد تعثر ليفربول المتصدر بـ63 نقطة بالتعادل يوم الاثنين أما وست هام يونايتد مما جعل سيتي على بعد 3 نقاط من المركز الأول.

ويستطيع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول في حالة خروجه بانتصار من مواجهة الأربعاء الصعبة في ملعب جوديسون بارك أمام إيفرتون.

وقدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 26: بورنموث على أنفيلد

الجولة 27: مانشستر يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 28: واتفورد على أنفيلد

الجولة 29: إيفرتون خارج أنفيلد

الجولة 30: بيرنلي على أنفيلد

الجولة 31: فولام خارج أنفيلد

الجولة 32: توتنام على أنفيلد

الجولة 33: ساوثمابتون خارج أنفيلد

الجولة 34: تشيلسي على أنفيلد

الجولة 35: كارديف سيتي خارج أنفيلد

الجولة 36: هدرسفيلد تاون على أنفيلد

الجولة 37: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 38: وولفرهامبتون على أنفيلد

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 26: تشيلسي على ملعب الاتحاد

الجولة 27: إيفرتون خارج ملعب الاتحاد

الجولة 28: وست هام على ملعب الاتحاد

الجولة 29: بورنموث خارج ملعب الاتحاد

الجولة 30: واتفورد على ملعب الاتحاد

الجولة 31: مانشستر يونايتد خارج ملعب الاتحاد

الجولة 32: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: كارديف سيتي على ملعب الاتحاد

الجولة 34: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد

الجولة 35: توتنام على ملعب الاتحاد

الجولة 36: بيرنلي خارج ملعب الاتحاد

الجولة 37: ليستر سيتي على ملعب الاتحاد

الجولة 38: برايتون خارج ملعب الاتحاد

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