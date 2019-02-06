في الكلاسيكو - سولاري أمام برشلونة.. سجل في مرماهم ونتائج إيجابية في كامب نو

يخوض سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد مباراته الأولى أمام برشلونة وهو يشغل منصب المدير الفني لكنه ليس بعيدا عن حساسية تلك المباريات إذ سبق ولعب أمام الفريق الكتالوني.

ونجح سولاري التسجيل في مرمى برشلونة من قبل وهو لاعب لكن الهدف كان على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسبق وأن خاض سولاري 11 مباراة ضد برشلونة بقميص 3 أندية مختلفة طوال مسيرته.

ولعب سولاري أمام برشلونة بقمصان أندية ريال مدريد وأتليتكو مدريد وفريق أتالانتي المكسيكي.

وحقق سولاري كلاعب الفوز على برشلونة 3 مرات والتعادل في مثلهم وخسارة 5 مواجهات.

ورغم أن أخر مواجهة لسولاري أمام برشلونة على كامب نو كانت تحمل ذكرى سيئة بالخسارة بثلاثية نظيفة، لكن اللاعب خرج بنتائج إيجابية من هذا الملعب.

كامب نو:

لعب سنتياجو سولاري 6 مباريات على ملعب كامب نو وخسر في مباراتين فقط بينما حقق فريقه الفوز في مباراتين آخريتين وتعادل في مثلهما.

كانت البداية بقميص ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولعب سولاري 89 دقيقة وحقق الملكي الفوز بهدفين نظيفين، وفي مباراة الإياب انتهى اللقاء بالتعادل ليتأهل ريال مدريد إلى النهائي.

أما بقميص أتليتكو مدريد فسقط سولاري مع فريق العاصمة في المباراة الوحيدة التي خاضها على كامب نو بقميصهم في موسم 99 -2000 بالدوري الإسباني، وانتهت بهدفين مقابل هدف واحد للفريق الكتالوني.

وتعادل سولاري أمام برشلونة في مباراتين على ملعب كامب نو بقميص ريال مدريد في موسمي 2001 - 2001 و 2002 - 2003، إذ انتهت المواجهة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما والأخرى كانت سلبية.

وفي أخر مواجهتين على ملعب كامب نو لم يشارك سولاري سوى لدقائق قليلة إذ شارك في فوز الملكي بهدفين مقابل هدف واحد بموسم 2003 - 2004 لمدة 4 دقائق فقط، وفي الموسم التالي شارك في الخسارة بثلاثية نظيفة لمدة 7 دقائق.

ريال مدريد:

لعب سولاري بقميص ريال مدريد 8 مباريات كلاسيكو أمام برشلونة بينهم 6 في الدوري الإسباني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وسجل فيهم سولاري هدفا واحدا في المباراة التي أقيمت على سنتياجو برنابيو في موسم 2003 - 2004 وكان هدف الملكي الوحيد في الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق سولاري الفوز بقميص ريال مدريد في الكلاسيكو 3 مرات والتعادل في مثلهم والخسارة في مباراتين فقط.

برشلونة بعيدا عن الكلاسيكو:

لعب سولاري 3 مباريات بعيدا عن مواجهات الكلاسيكو أمام برشلونة وخسر فيهم جميعا.

خسر سولاري مباراتين مع أتليتكو مدريد ضد برشلونة وكانت المواجهتين في الدوري الإسباني موسم 99-2000.

أما المواجهة الثالثة فكانت بقميص فريق أتالانتي المكسيكي في كأس العالم للأندية موسم 2009 - 2010 وحسمها برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.