وست هام يفتح تحقيقا بسبب العنصرية ضد صلاح

تعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لهتاف عنصري في مباراة فريقه على ملعب وست هام يونايتد يوم الإثنين، لكن النادي اللندني تحرك بعد ذلك.

قبل ساعات انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور من داخل مدرجات وست هام خلف مرماه أثناء تنفيذ صلاح لركلة ركنية وشهد هتافا عنصريا شديدا ضده من قبل أحد المشجعين.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس يوم الأربعاء أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري.

وأوضح التقرير أن مسؤولو وست هام وعدوا بعدم التسامح إذا علموا من هو الشخص الذي سب الدولي المصري.

وحصلت سكاي ومعظم الصحف الإنجليزية على بيان من المتحدث الرسمي باسم النادي قال فيه: "في وست هام يونايتد، نعمل بسياسة عدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

وأضاف "نحن نادي كرة قدم شامل. بغض النظر عن العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الزواج أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، فإن الجميع مرحب بهم بحرارة في استاد لندن".

وواصل "أي شخص يرتكب جريمة عنصرية سيتم تبليغ الشرطة ببياناته وسيواجه حظرا مدى الحياة من ملعب لندن".

وأتم المتحدث باسم وست هام "لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".

كما ذكرت جريدة ليفربول إيكو أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أوضح أنه على علم بالحادث، وأخبر وست هام بفتح التحقيق بشكل عاجل.

كان رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي قد تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي، كما حرم أحد مشجعي توتنام من دخول المباريات لمدة 4 سنوات بعدما ألقى قشرة موز على بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال في مواجهة الفريقين.

رغم توقف صلاح عن التهديف في المباراتين الأخيرتين بالدوري الإنجليزي غير أنه يتصدر هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدف عن أوباميانج.

تعادل ليفربول المتصدر في المباراتين أجج الصراع على البطولة الإنجليزية بعد أن جعل سيتي على بعد 3 نقاط من المركز الأول.



































ويستطيع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول في حالة خروجه بانتصار من مواجهة الأربعاء الصعبة في ملعب جوديسون بارك أمام إيفرتون.

وقدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

اللقاءات القوية تأتي تباعا.. بعد لقاء إيفرتون يستضيف سيتي فريق تشيلسي في الدوري يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على نيوبورت كاونتي في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

ويلعب سيتي لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شالكه الألماني في 20 فبراير وبعد 96 ساعة يقارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة.