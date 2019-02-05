بعد ظهوره الأول منذ 366 يوما.. طرد أحمد رفعت

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

أحمد رفعت

تعرض أحمد رفعت الوافد الجديد لصفوف إنبي للطرد أمام الأهلي.

رفعت المنتقل إلى إنبي من الزمالك، جلس على مقاعد بدلاء الفريق البترولي قبل أن يشارك في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 85 تلقى أحمد رفعت بطاقة صفراء أولى بسبب الاعتراض على الحكم، قبل أن يتلقى بطاقة جديدة بعدها مباشرة بعد لمس الحكم.

أخبار متعلقة

عاشور 500 جيرالدو يواصل صناعة الأهداف.. أجايي يسجل الثاني لـ الأهلي ضد إنبي بالتخصص.. أيمن أشرف يتقدم لـ الأهلي ضد إنبي

ليخرج مطرودا عقب ظهوره الأول في الدوري المصري منذ 366 يوما.

ظهور أحمد رفعت الأخير في الدوري المصري كان الـ 24 من شهر يناير 2018.

وقتها شارك رفعت مع الزمالك أمام المصري لمدة 8 دقائق، ومن هذا التاريخ ولم يشارك في أي مباراة في الدوري.

اقرأ أيضا

الجوع دائما بداخلي فأنا لا أشبع أبدا.. أنا كريستيانو وهذه قصتي

لجنة المسابقات تعلن قرارها بشأن حازم إمام

حوار - سولشاير يتحدث عن استعادة هوية مانشستر يونايتد.. وغلطة كارديف

تقارير تركية: ناد إنجليزي يراقب تريزيجيه

أجيري يوزع جهازه الفني على 4 دول لمراقبة لاعبي منتخب مصر

في الدوري الأهلي إنبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الكلاسيكو - ماركا: يورينتي قد يكون مفاجأة ريال مدريد لميسي 20 دقيقة | أوروبا
مجاهد يجيب لـ في الجول: ماذا يحدث لو حضر رئيس الزمالك اجتماع اتحاد الكرة والأندية 25 دقيقة | الدوري المصري
أهلي جدة يعلن اقتراب فوساتي من خلافة جويدي ساعة | السعودية
وجيه عبد الحكيم: ثقة المدرب سبب عودتي للتشكيل الأساسي مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
في الكلاسيكو – ميسي حاضر في قائمة برشلونة وغياب ديمبيلي ساعة | أوروبا
"طموحي منتخب مصر".. لاعب الإنتاج يعلن عبر في الجول انتقاله لـ الفيصلي الأردني ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات

قد ينال إعجابك