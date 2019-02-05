بعد ظهوره الأول منذ 366 يوما.. طرد أحمد رفعت

تعرض أحمد رفعت الوافد الجديد لصفوف إنبي للطرد أمام الأهلي.

رفعت المنتقل إلى إنبي من الزمالك، جلس على مقاعد بدلاء الفريق البترولي قبل أن يشارك في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 85 تلقى أحمد رفعت بطاقة صفراء أولى بسبب الاعتراض على الحكم، قبل أن يتلقى بطاقة جديدة بعدها مباشرة بعد لمس الحكم.

ليخرج مطرودا عقب ظهوره الأول في الدوري المصري منذ 366 يوما.

ظهور أحمد رفعت الأخير في الدوري المصري كان الـ 24 من شهر يناير 2018.

وقتها شارك رفعت مع الزمالك أمام المصري لمدة 8 دقائق، ومن هذا التاريخ ولم يشارك في أي مباراة في الدوري.

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