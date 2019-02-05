جيرالدو يواصل صناعة الأهداف.. أجايي يسجل الثاني لـ الأهلي ضد إنبي

واصل الأنجولي جيرالدو صناعة الأهداف لـ الأهلي في مباراة إنبي المؤجلة من الجولة 13 للدوري.

جيرالدو الذي صنع الهدف الأول للأحمر ضد الفريق البترولي، صنع الثاني لجونيور أجايي بعد تعاون مع حسين الشحات.

الشحات مرر إلى جيرالدو في الجبهة اليمنى من هجوم الأحمر، ليقوم الأنجولي بدوره بتمرير عرضية أرضية أمام جونيور أجايي.

النيجيري لم يتوان في إيداع الكرة مرمى عمرو حسام في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

أجايي سجل هدفه الثاني مع الأهلي في الدوري هذا الموسم، بعد أن سجل ضد مصر للمقاصة قبل مباراتين.

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