بالتخصص.. أيمن أشرف يتقدم لـ الأهلي ضد إنبي

بالتخصص، سجل أيمن أشرف هدف الأهلي الأول على حساب إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من الدوري.

تسديدة من جيرالدو تصدى لها عمرو حسام لتخرج إلى كرة ركنية. ناصر ماهر لعب الركنية ليشتتها عمرو حسام.

ولكن جيرالدو هاجم الكرة العالية لتصل إلى أيمن أشرف الذي أودعها الشباك البترولية في الدقيقة 38.

جيرالدو سجل أول صناعة هدف في مشواره مع الأهلي، أما أيمن أشرف فسجل ثاني هدف له مع الأهلي ضد إنبي بعد أن حسم لقاء الدور الثاني الموسم الماضي.

هذا الهدف هو الرابع لأيمن أشرف في 82 مباراة بقميص الأحمر.

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