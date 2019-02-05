سويلم: ننتظر اختيار الأهلي لملعب آخر لتحديد موعد غلق استاد السلام

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم إلى انتظار الأهلي لتحديد الملعب الذي سيخوض عليه باقي مباريات في الدوري بدلا من استاد السلام.

وقال سويلم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي سيختار ملعب جديد لخوض باقي مبارياته في الدوري عليه لأن استاد السلام سيتم إغلاقه لتجهيزه لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية".

وأضاف "ولكن موعد غلق استاد السلام لم يتحدد بعد، وسيتم تحديد الموعد عند بعد اختيار الأهلي لملعبه الجديد".

وأكد "التحديثات والتجهيزات في ملعب السلام ستكون قليلة لأنه من أفضل ملاعب مصر".

ويلعب الأهلي جميع مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم بملعب السلام.

على جانب آخر قال سويلم "سيكون هناك صعوبة في إقامة مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في البطولة العربية بملعب الإسكندرية لإغلاقه أيضا لتجهيزه للبطولة".

وأتم "الاتحاد حصل على موافقة أمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الهلال، ولكن محمد مصليحي رئيس النادي يرغب في خوض المواجهة بملعب الإسكندرية ولكنه أمر صعب للغاية".

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