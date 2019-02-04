المصري: من الصعب التعامل مع إدارة الزمالك مجددا.. وطلبنا ثلاثي الأهلي

يرى محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري أن من الصعب تعامل ناديه مع نادي الزمالك تحت إدارة المجلس الحالي للقلعة البيضاء.

وصرح الخولي عبر إذاعة "راديو مصر": "المعاملة بالمثل مع أي ناد، لقد اتفقنا على كل شيء مع رئيس الزمالك وقبله المشرف العام على الفريق أمير مرتضى بشأن شيكابالا، ولكن فوجئنا بعدم إتمام كل هذه الاتفاقات".

وأضاف "هناك مشكلة حقيقية بين شيكابالا وإدارة الزمالك، ورئيس الزمالك أبلغنا أنه لا يريد إعارة اللاعب لأي ناد داخل مصر، ما حدث أرى أنه عقابا للاعب".

وأشار محمد الخولي "لذا من الصعب أن ينتقل لاعب من المصري إلى الزمالك تحت قيادة المجلس الحالي للزمالك".

وأردف "نتمنى عودة العلاقات مع النادي الأهلي، ونمد يدنا إليهم".

وأوضح "في بداية الانتقالات الشتوية طلبنا التعاقد مع الثلاثي ميدو جابر وعمرو بركات وهشام محمد بخطابات رسمية".

وأتم تصريحاته "كما تدخل وسطاء بين الناديين مثل مدير الكرة والمدير الفني السابق مصطفى يونس، ولكن المحاولات باءت بالفشل".

وتعادل المصري مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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