المصري: من الصعب التعامل مع إدارة الزمالك مجددا.. وطلبنا ثلاثي الأهلي

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 20:07

كتب : FilGoal

شيكابالا - أبولون

يرى محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري أن من الصعب تعامل ناديه مع نادي الزمالك تحت إدارة المجلس الحالي للقلعة البيضاء.

وصرح الخولي عبر إذاعة "راديو مصر": "المعاملة بالمثل مع أي ناد، لقد اتفقنا على كل شيء مع رئيس الزمالك وقبله المشرف العام على الفريق أمير مرتضى بشأن شيكابالا، ولكن فوجئنا بعدم إتمام كل هذه الاتفاقات".

وأضاف "هناك مشكلة حقيقية بين شيكابالا وإدارة الزمالك، ورئيس الزمالك أبلغنا أنه لا يريد إعارة اللاعب لأي ناد داخل مصر، ما حدث أرى أنه عقابا للاعب".

أخبار متعلقة

عمار حمدي يوقف ثورة إيهاب جلال.. الاتحاد يتعادل مع المصري في إثارة كبيرة المصري ينهي أزمة جوني آنيكي مقابل 350 ألف دولار ثروت سويلم: الدوري سيكتمل رغم تخوف الكثيرين.. وحل مشكلة ملعبي الإسماعيلي والمصري حكام تونس يعودون للدوري المصري.. السرايري يقود مواجهة الداخلية وبيراميدز

وأشار محمد الخولي "لذا من الصعب أن ينتقل لاعب من المصري إلى الزمالك تحت قيادة المجلس الحالي للزمالك".

وأردف "نتمنى عودة العلاقات مع النادي الأهلي، ونمد يدنا إليهم".

وأوضح "في بداية الانتقالات الشتوية طلبنا التعاقد مع الثلاثي ميدو جابر وعمرو بركات وهشام محمد بخطابات رسمية".

وأتم تصريحاته "كما تدخل وسطاء بين الناديين مثل مدير الكرة والمدير الفني السابق مصطفى يونس، ولكن المحاولات باءت بالفشل".

وتعادل المصري مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

طالع أيضا

نجوم مونديال الشباب 2009.. أبطال فرق القسم الثاني 2019

تحرك رسمي من الأهلي بسبب الإصابات

جائزة جديدة لـ محمد صلاح

العثور على جثة داخل الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا

في الدوري المصري الزمالك شيكابالا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيراميدز يعلنها: دياز أغلى مدير فني في تاريخ الكرة المصرية 22 دقيقة | الدوري المصري
أحمد حسن: لم أشك ولو للحظة في عدم الانتصار.. وأتمنى التدريب من جديد الموسم المقبل 37 دقيقة | الدوري المصري
علاء عبد العال: الحكم ذبحنا أمام بيراميدز 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - وست هام (1) - (1) ليفربول.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | المحترفون
الصفقات أتت ثمارها.. خربين وبينافنتي يقودان بيراميدز لفوز متأخر على الداخلية ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: رغم تضييع الوقت والضرب غير المبرر.. روح الفانلة الزرقاء +90 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك