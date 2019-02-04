عمار حمدي يوقف ثورة إيهاب جلال.. الاتحاد يتعادل مع المصري في إثارة كبيرة

قاد عمار حمدي لاعب الاتحاد المنتقل حديثا من الأهلي، فريقه السكندري للتعادل أمام المصري.

الاتحاد تعادل مع المصري بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 21 من الدوري المصري في لقاء مثير للغاية.

سعيدو سيمبوي تقدم أولا للمصري من علامة الجزاء في الدقيقة 16.

ووسط أداء جيد جدا من المصري وفرص مهدرة وتعاطف العارضة مع الفريق السكندري، سجل عمار حمدي لاعب الاتحاد هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 61.

لكن المصري لم يرفض الاستسلام لنتيجة التعادل، ليضع محمود حمد رأسية قوية في شباك الاتحاد في الدقيقة 70.

وعندما انتظر الكل صافرة نهاية المباراة لإعلان الانتصار الثالث على التوالي للفريق البورسعيدي تحت قيادة إيهاب جلال، ظهر عمار حمدي من جديد.

تسديدة صاروخية متقنة من عمار حمدي من عند حدود منطقة الجزاء هزت شباك المصري.

المصري كان على أعتاب تحقيق الانتصار الثالث على التوالي وهو الأمر الذي لم يحدث منذ بداية الموسم، بل لم يحدث منذ 29 إبريل 2018 أي منذ 9 أشهر.

آخر مرة نجح المصري في تحقيق 3 انتصارات متتالية أو أكثر في الدوري المصري كان منذ 9 أشهر و6 أيام، وبالتحديد عندما فاز الفريق البورسعيدي على النصر ثم طنطا ثم سموحة ثم الداخلية، الموسم الماضي.

لقاء الداخلية كان في الـ 29 من شهر إبريل 2018.

إيهاب جلال قاد المصري في 6 مباريات حتى الآن. انتصر مرتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة.

ووصل المصري للنقطة 26 في المركز السابع من 20 مباراة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب (الخامس) والإنتاج الحربي (السادس).

بينما وصل رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 21 في المركز الـ 16.

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