بوفون: مواجهة يونايتد في غياب نيمار ستكون خطيرة

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 18:33

كتب : FilGoal

بوفون

اعترف جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان بخطورة مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل غياب نيمار.

جيانلويجى بوفون

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ويغيب النجم البرازيلي نيمار عن مواجهة سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وقال بوفون خلال تصريحات للصحفيين: "فقدنا لاعبا هاما للغاية كان يقدم مستوى مميز في الثلاثة شهور الماضية، وبالنسبة لنا سيكون غيابه عن المباراة أمرا خطيرا"

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وأضاف "غياب نيمار أيضا بالتأكيد سيؤثر على طموحات النادي في دوري الأبطال".

وعن حظوظه في الفوز باللقب قال "منذ 24 عاما وفي كل عام كنت أظن أنه الوقت المناسب للفوز بدوري الأبطال، لذلك من الصعب جدا تحقيق ذلك، يجب أن يكون الحظ معك بعض الشيء".

وانضم بوفون البالغ من العمر 41 عاما لصفوف سان جيرمان بداية الموسم الجاري بعد نهاية مسيرته الرائعة مع يوفنتوس الإيطالي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أولد ترافورد الأسبوع المقبل.

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