الترجي يدعو الخطيب لحفل مئوية النادي

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 17:39

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر إعلان رعاية برزنتيشن للأهلي - محمود الخطيب - محمد كامل

تلقى النادي الأهلي دعوة من نادي الترجي التونسي لحضور محمود الخطيب رئيس النادي حفل مئوية الفريق.

وينظم نادي الترجي التونسي حفلا كبيرا لإحياء ذكرى تأسيس النادي المائة.

وتأتي دعوة الترجي في إطار العلاقات المميزة بين النادي التونسي وأشقائه العرب، وحرصا منه على تواجد الأهلي في هذه المناسبة الكبيرة.

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وحسب المركز الإعلامي للنادي الأهلي، فإن الخطيب يتمنى أن تسمح له الظروف بالتواجد في الحفل لمشاركة فريق الترجي الشقيق ومسئوليه احتفالاتهم باليوبيل الذهبي.

كما أعرب الخطيب عن أمنياته بالتوفيق لبطل تونس، والقائمين عليه، للمزيد من النجاحات بما يخدم الكرة التونسية والعربية والإفريقية.

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