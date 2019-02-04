مبابي: تكرار أخطاء الموسم الماضي يعني أننا لم نتعلم أي شيء

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 17:33

كتب : FilGoal

نيمار - مبابي - باريس سان جيرمان

يرى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن على فريقه تقبل الأمر الواقع بشأن غياب نيمار عن مواجهة مانشستر يونايتد وعدم تكرار أخطاء الموسم الماضي التي أخرجت الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أولد ترافورد الأسبوع المقبل.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين: "لست قلقا بشأن مواجهة يونايتد في دوري الأبطال وليس هناك حاجة للشعور بالخوف قبل المباراة".

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وأضاف "إنه شعور جيد أن نلعب مثل هذه المباريات القوية والفوز سيكون في إيدينا".

وتابع النجم الشاب "كان الهدف هو البقاء بلا هزيمة ولكن الآن سنحاول ألا نخسر مرة أخرى حتى نهاية الموسم".

وعن غياب نيمار قال "علينا تقبل هذا الأمر وهو أيضا غاب في نفس التوقيت من الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "سيكون من الجيد لنا ألا نركتب نفس أخطاء الموسم الماضي وإلا أن ذلك سيعني أننا لم نتعلم أي شيء".

وتعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة قوية في القدم تبعده عن مواجهتي مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

وتلقى سان جيرمان أول هزيمة له في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام ليون قبل أيام.

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