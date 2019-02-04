كوستا يتعرض لحادث سير "مُدمر"

تعرض دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس لحادث سير مدمر صباح اليوم الاثنين أثناء توجهه لمقر نادي يوفنتوس.

يوفنتوس تعثر بالتعادل مع بارما 3-3 في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

كوستا، وأثناء قيادته لسيارته صباح اليوم الاثنين، تعرض لحادث سير واصطدم مع سيارة أخرى كان يستقلها رجلا في الـ 47 من عمره.

وحسبما أشارت صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية فأن "الحادث كان مدمرا. السيارتان تهشما بشكل كبير".

ولم يتعرض كوستا لأي إصابة، بينما نُقل صاحب الـ 47 عاما إلى إحدى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية.

وشارك كوستا في 24 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات. سجل هدفا وصنع مرتين.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي منفردا بـ 60 نقطة بفارق 9 نقاط عن الوصيف نابولي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ساسولو يوم السبت في الجولة الـ 23 من المسابقة الإيطالية.

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