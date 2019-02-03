عمرو جمال: كوبر مثل مورينيو.. وبيسيرو الأكثر تكاملا

أشاد عمرو جمال مهاجم الأهلي بعدة مدربين عمل معهم طوال الفترة الماضية سواء مع الفريق أو منتخب مصر.

عمرو جمال النادي : الأهلي الأهلي

وصرح جمال خلال استضافته بقناة الأهلي: "خوان كارلوس جاريدو من أفضل المدربين الذين تدربت على يديهم في المران، ولكن التعامل مع اللاعبين كان هناك فجوة".

وأضاف: "تدربت أيضا مع مارتن يول.. وقبله جوزيه بيسيرو كان الأكثر تكاملا فنيا وإداريا، ويعمل باحترافية، إذا استمر مع الأهلي لكان النادي أفاده وحقق طموحات أكبر من خطوة انتقاله إلى بورتو".

وأشار مهاجم الأهلي: "بيسيرو كان الأكثر توازنا بين إدارة 90 دقيقة والتعامل مع اللاعبين وتجهيزهم في التدريبات، فالفريق كان يسير معاه في اتجاه جيد جدا، لم أبدأ معه بشكل منتظم وبعد فترة إعداد لمدة أسبوعين أصبحت أساسيا لمدة 3 مباريات ثم رحل بيسيرو".

وواصل: "حسام البدري كان أيضا من أفضل المدربين الذين عملت معهم وكان مقتنعا بي، رغم أنه كان يرى أن المهاجم الأساسي لاعب آخر، فلا يوجد لاعب أقل من آخر بالنادي الأهلي طالما ارتدى قميص الفريق".

واستطرد عمرو جمال: "من الممكن أن يكون لاعبا هدافا ولكن المدرب يطالبه بمهام أخرى مثلما فعل هيكتور كوبر.. كوبر من أذكى المدربين، نجح مع منتخب مصر محققا العلامة الكاملة ما عدا نهائي إفريقيا 2017، فمن ينكر هذه النجاحات لديه مشكلة".

ولفت: "كوبر كان يجيد تحديد أهداف لكل مرحلة، فهو يلعب بتكتيك يعمل به عدة مدربين في العالم مثل مورينيو، طريقة كوبر تخدم المنتخب ككل وليس لاعبا بعينه، طريقته كان يغلب عليها الأسلوب الدفاعي، وكان يرى أنها الأنسب للمرحلة".

وأوضح مهاجم الأهلي: "لقد ارتكز كوبر على إمكانيات المرحلة وليس الإمكانيات المميزة للاعبين، ولكنه تولى المسؤولية في مرحلة غير جيدة، بعد الخروج من 3 نسخ متتالية لكأس الأمم وجيل يلعب بدون جماهير ونشاط كروي متوقف وخسارة ثقيلة أمام غانا".

وكشف: "قرار استبعادي من كأس العالم كان مميتا، لدرجة أنني بكيت، وشعرت أن الظروف لم تخدمني وكل ما حققته باحترافي في جنوب إفريقيا ثم فنلندا لم يأت بفائدة".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن: "كوبر عقد جلسة معي وقال لي أنني من الأسباب التي جعلته يوافق على تدريب المنتخب، لقد دعمني كثيرا، وصنع فريقا قويا، وحالفه الحظ مكافأة على سعيه".

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