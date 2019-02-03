بالفيديو – تأثير جارديم وفابريجاس.. موناكو ينتصر ويبدأ رحلة الهروب من الهبوط

حقق فريق موناكو انتصارا هاما للغاية على حساب تولوز في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

وفاز موناكو بهدفين مقابل هدف ليحقق ليوناردو جارديم فوزه الأول عقب عودته من جديد لمنصب كمدير فني للفريق الفرنسي.

موناكو أقال جارديم وتعاقد مع تيري هنري قبل أن يرحل الأخير ويعود الأول ويبدأ مشوار رحلة الهروب من الهبوط.

أليكسندر جولوفين سجل أولا لموناكو بعد ربع ساعة من عمر المباراة بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل تولوز عن طريق كريستوفر جوليان من ركلة ركنية حولها في الشباك بعد تخبط في دفاع موناكو في الدقيقة 18.

لكن هدف الانتصار جاء عن طريق الوافد الجديد سيسك فابريجاس.

النجم الإسباني استغل كرة عائدة من داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة متقنة تهز شباك تولوز وتُسجل هدف انتصار موناكو في الدقيقة 62.

ووصل موناكو للنقطة 18 في المركز الـ 18 بالتساوي مع كان صاحب المركز الـ 17.

بينما تجمد رصيد تولوز عند النقطة 26 في المركز الـ 14.

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