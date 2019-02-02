"لن نلعب على البقاء، بل سنلعب على مركز جيد" بهذه النبرة الواثقة تحدث محمد عودة عن مهمته الجديدة مع بتروجت.

تولى محمد عودة مهمة تدريب فريق بتروجت خلفا لمؤمن سليمان، وخص FilGoal.com بتصريحاته الأولى بعد العودة للدوري المصري.

وجاء الحوار كالتالي:

بتروجت في المركز الأخير، هل أنت قلقا من التجربة المقبل عليها؟

أعشق التحدي. يقولون أن بتروجت هبط بالفعل، لكن هذا لن يحدث.

نعاني مشاكل عديدة. شهر يناير انتهى ولن أستطيع إبرام الصفقات التي أريدها، كنا أن اللاعبون محبطون جدا بسبب النتائج السلبية.

هل ترى أن المشكلة كانت في اللاعبين؟

هذا الفريق لم يفز سوى في مباراتين. المشكلة ليست في الأجهزة الفنية، فطارق يحيى مدرب ناجح طوال تاريخه، ومؤمن سليمان كذلك.

إذا هل المشكلة في اللاعبين؟ لا أظن، ربما لم تكن التوليفة مناسبة، لكنني الآن أملك فكرا جديدا ربما ينجح مع الفريق.

اجتمعت باللاعبين وبالإدارة، وأخبرتهم أنني لست قلقا أبدا على وضع الفريق، ووعدتهم بتحسين كل الأمور.

مسؤولو بتروجت قالوا لي (إن استطاع الفريق البقاء في الدوري سيكون هناك تدعيم أخر خلال الصيف(، وأنا أقول لهم (أنا ألعب على تحقيق مركز جيد في الدوري، وليس مجرد البقاء)، هذا ما نقلته للاعبين.

ما هي خطتك لتطوير الفريق؟

يتبقى أمامنا 14 مباراة فقط. أحتاج لوقت كي أحفظ اللاعبين طريقتي، ولذلك حمدت الله أن أمامنا فترة توقف بعد المباراة المقبلة وسأقوم بمعسكر مغلق في تلك الفترة".

بالنسبة لانتقالات يناير، تعاقدنا مع 12 لاعب وأعتقد أننا لم نكن بحاجة لهذا الكم. نملك حاليا 32 لاعبا وهذا عدد ضخم جدا يصعب تدريبه، لكننا سنتعامل مع الموقف.

نجحت في المقاولون جدا، فهل يتكرر الأمر في بتروجت؟

مع المقاولون كنت أقدم مستوى جيد، في الموسم الماضي كنت أتصدر الترتيب في أول 8 جولات.

في ليبيا كنت ناجحا بشدة أيضا، وحتى الآن يحاولون إعادتي للفريق، حتى أن الفريق المنافس وحامل اللقب (نادي النصر) يريد التعاقد معي، لكنني فضلت العودة إلى مصر.

أعشق التحدي، وبتروجت فرصة جديدة لإرضاء رغبتي في النجاح بالتحديات.

بتروجت يحتل حاليا المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الـ17.

ويستعد بتروجت لمواجهة وادي دجلة يوم 5 فبراير، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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