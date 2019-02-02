خاص محمد عودة لـ في الجول: مسؤولو بتروجت وعدوني بشأن مختلف حال البقاء.. وأقول لهم "سنلعب على مركز"

السبت، 02 فبراير 2019 - 22:58

كتب : أحمد شاكر

الزمالك المقاولون محمد عودة

"لن نلعب على البقاء، بل سنلعب على مركز جيد" بهذه النبرة الواثقة تحدث محمد عودة عن مهمته الجديدة مع بتروجت.

تولى محمد عودة مهمة تدريب فريق بتروجت خلفا لمؤمن سليمان، وخص FilGoal.com بتصريحاته الأولى بعد العودة للدوري المصري.

وجاء الحوار كالتالي:

أخبار متعلقة

استقالة مؤمن سليمان من تدريب بتروجت.. وعودة يخلفه في تدريب الفريق الزحف مستمر.. المصري يهزم بتروجت ويرتقي للمركز السابع لجنة المسابقات تقرر تأجيل مواجهة بتروجت ودجلة 24 ساعة.. ونقل مباراة الاتحاد والمصري الإسماعيلي: تلقينا دفعة معنوية كبيرة بالفوز على بتروجت

بتروجت في المركز الأخير، هل أنت قلقا من التجربة المقبل عليها؟

أعشق التحدي. يقولون أن بتروجت هبط بالفعل، لكن هذا لن يحدث.

نعاني مشاكل عديدة. شهر يناير انتهى ولن أستطيع إبرام الصفقات التي أريدها، كنا أن اللاعبون محبطون جدا بسبب النتائج السلبية.

هل ترى أن المشكلة كانت في اللاعبين؟

هذا الفريق لم يفز سوى في مباراتين. المشكلة ليست في الأجهزة الفنية، فطارق يحيى مدرب ناجح طوال تاريخه، ومؤمن سليمان كذلك.

إذا هل المشكلة في اللاعبين؟ لا أظن، ربما لم تكن التوليفة مناسبة، لكنني الآن أملك فكرا جديدا ربما ينجح مع الفريق.

اجتمعت باللاعبين وبالإدارة، وأخبرتهم أنني لست قلقا أبدا على وضع الفريق، ووعدتهم بتحسين كل الأمور.

مسؤولو بتروجت قالوا لي (إن استطاع الفريق البقاء في الدوري سيكون هناك تدعيم أخر خلال الصيف(، وأنا أقول لهم (أنا ألعب على تحقيق مركز جيد في الدوري، وليس مجرد البقاء)، هذا ما نقلته للاعبين.

ما هي خطتك لتطوير الفريق؟

يتبقى أمامنا 14 مباراة فقط. أحتاج لوقت كي أحفظ اللاعبين طريقتي، ولذلك حمدت الله أن أمامنا فترة توقف بعد المباراة المقبلة وسأقوم بمعسكر مغلق في تلك الفترة".

بالنسبة لانتقالات يناير، تعاقدنا مع 12 لاعب وأعتقد أننا لم نكن بحاجة لهذا الكم. نملك حاليا 32 لاعبا وهذا عدد ضخم جدا يصعب تدريبه، لكننا سنتعامل مع الموقف.

نجحت في المقاولون جدا، فهل يتكرر الأمر في بتروجت؟

مع المقاولون كنت أقدم مستوى جيد، في الموسم الماضي كنت أتصدر الترتيب في أول 8 جولات.

في ليبيا كنت ناجحا بشدة أيضا، وحتى الآن يحاولون إعادتي للفريق، حتى أن الفريق المنافس وحامل اللقب (نادي النصر) يريد التعاقد معي، لكنني فضلت العودة إلى مصر.

أعشق التحدي، وبتروجت فرصة جديدة لإرضاء رغبتي في النجاح بالتحديات.

بتروجت يحتل حاليا المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الـ17.

ويستعد بتروجت لمواجهة وادي دجلة يوم 5 فبراير، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

طالع أيضا

قرار رسمي أول من اتحاد الكرة بخصوص أزمة المؤجلات

تريزيجيه يصنع هدفا لـ قاسم باشا

أسطورة يونايتد يهاجم بوجبا من جديد

جروس: الكونفدرالية البطولة الأقوى على مستوى القارة

فضيحة في لوبومباشي.. مازيمبي يكتسح الإفريقي 8-0

في الدوري بتروجت محمد عودة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الأحد 3 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – الزمالك في إفريقيا.. ريال مدريد وقمة أرسنال مع سيتي 3 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – تأثير جارديم وفابريجاس.. موناكو ينتصر ويبدأ رحلة الهروب من الهبوط 3 ساعة | أوروبا
الزمالك أمام جور ماهيا.. لفك عقدة "خارج الأرض" وترسيخ التفوق على الفريق الكيني 3 ساعة | إفريقيا
فالفيردي: لا أتوقع إصابة كبيرة لميسي ولكننا سننتظر ما سيقوله الأطباء قبل الكلاسيكو 4 ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ يرد بسخرية على سؤال "دوري الأبطال أقوى أم الكونفدرالية؟" 4 ساعة | إفريقيا
الأهلي: تحقيق نتيجة تاريخية ضد سيمبا؟ يوجد ما هو أهم 4 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك