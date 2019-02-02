خاص المصري لـ في الجول: بدأنا مفاوضات تعديل وتمديد عقود إسلام عيسى وثلاثي الفريق

السبت، 02 فبراير 2019 - 19:39

كتب : أحمد شاكر

صورة مجمعة لفريق المصري

بدأ النادي المصري مفاوضاته لتمديد وتعديل عقود رباعي نجوم الفريق بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني.

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "إيهاب جلال طلب تمديد عقود الرباعي إسلام عيسى، وإسلام أبو سليمة، وعمرو موسى، وفريد شوقي، وتعديل قيمتها المادية".

وأتم "المجلس وافق على طلبه، وسنعدل عقودهم ماديا بعد تمديدها خلال الفترة المقبلة".

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عمرو موسى هو أقدم لاعبي المصري الحاليين منذ موسم 2013/2014 قادما من فريق نبروه. صاحب الـ30 عاما يرتبط بتعاقد مع الفريق بنتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويلعب فريد شوقي مع المصري منذ موسم 2016/2017 قادما من الداخلية. صاحب الـ29 عاما يرتبط بتعاقد مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم إسلام أبو سليمة فريق المصري بداية الموسم الماضي قادما من نادي الشرقية، ويرتبط بتعاقد مع الفريق لموسمين مقبلين.

وأخيرا، يلعب إسلام عيسى مع المصري منذ منتصف الموسم الماضي، ويرتبط بتعاقد مع الفريق لثلاثة مواسم مقبلة.

وتولى إيهاب جلال تدريب النادي المصري خلال الموسم الجاري خلفا لمصطفى يونس.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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