خاص مصدر في الإسماعيلي يكشف لـ في الجول شرط مشاركة الثنائي المعار أمام الدراويش

السبت، 02 فبراير 2019 - 19:24

كتب : ياسر الشريف

عمر الوحش - مصر للمقاصة

انتقل عمر الوحش من الإسماعيلي معارا إلى مصر للمقاصة. رحل شكري نجيب وانضم معارا لـ بتروجت، فهل يشارك الثنائي ضد الإسماعيلي؟

مصدر مسؤول في إدارة الإسماعيلي كشف لـFilGoal.com: "الإسماعيلي وضع شرطا في عقد إعارة عمر الوحش للمقاصة وشكري نجيب لبتروجت".

وكشف "غرامة بقيمة مليون جنيه سيدفعها المقاصة في حالة مشاركة عمر الوحش ضدنا".

أخبار متعلقة

علي أبو جريشة لـ في الجول: أداء الإسماعيلي يتطور.. مازال أمامنا الكثير أسامة إبراهيم: أسعى لتثبت قدمي في تشكيل الإسماعيلي الأساسي مصدر في الزمالك لـ في الجول: إبراهيم رفض التجديد قبل الانضمام لـ الإسماعيلي.. الصفقة جُمدت الآن مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تعثر انضمام محمد إبراهيم.. موسم انتقالاتنا انتهى

وأشار "نفس الغرامة أيضا ستطبق على بتروجت، في حالة مشاركة شكري نجيب أمام الإسماعيلي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

في آخر 4 مباريات لـ الإسماعيلي في الدوري، لم يعرف الفريق طعم الخسارة. انتصر في 3 مباريات وتعادل مرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

طالع أيضا

قرار رسمي أول من اتحاد الكرة بخصوص أزمة المؤجلات

تريزيجيه يصنع هدفا لـ قاسم باشا

أسطورة يونايتد يهاجم بوجبا من جديد

جروس: الكونفدرالية البطولة الأقوى على مستوى القارة

فضيحة في لوبومباشي.. مازيمبي يكتسح الإفريقي 8-0

في الدوري الإسماعيلي المقاصة بتروجت

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الأحد 3 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – الزمالك في إفريقيا.. ريال مدريد وقمة أرسنال مع سيتي 3 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – تأثير جارديم وفابريجاس.. موناكو ينتصر ويبدأ رحلة الهروب من الهبوط 3 ساعة | أوروبا
الزمالك أمام جور ماهيا.. لفك عقدة "خارج الأرض" وترسيخ التفوق على الفريق الكيني 3 ساعة | إفريقيا
فالفيردي: لا أتوقع إصابة كبيرة لميسي ولكننا سننتظر ما سيقوله الأطباء قبل الكلاسيكو 4 ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ يرد بسخرية على سؤال "دوري الأبطال أقوى أم الكونفدرالية؟" 4 ساعة | إفريقيا
الأهلي: تحقيق نتيجة تاريخية ضد سيمبا؟ يوجد ما هو أهم 4 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك