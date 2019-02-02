انتقل عمر الوحش من الإسماعيلي معارا إلى مصر للمقاصة. رحل شكري نجيب وانضم معارا لـ بتروجت، فهل يشارك الثنائي ضد الإسماعيلي؟

مصدر مسؤول في إدارة الإسماعيلي كشف لـFilGoal.com: "الإسماعيلي وضع شرطا في عقد إعارة عمر الوحش للمقاصة وشكري نجيب لبتروجت".

وكشف "غرامة بقيمة مليون جنيه سيدفعها المقاصة في حالة مشاركة عمر الوحش ضدنا".

وأشار "نفس الغرامة أيضا ستطبق على بتروجت، في حالة مشاركة شكري نجيب أمام الإسماعيلي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

في آخر 4 مباريات لـ الإسماعيلي في الدوري، لم يعرف الفريق طعم الخسارة. انتصر في 3 مباريات وتعادل مرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

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