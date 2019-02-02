تحدث علي أبو جريشة المستشار الرياضي لنادي الإسماعيلي وأسطورة الفريق السابق عن تطور أداء فريقه في الدوري.

وقال علي أبو جريشة: "أداء الإسماعيلي يتطور من مباراة لأخرى".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الجهاز الفني للدراويش يقوم بعمله ولكنه يحتاج للتركيز ليواصل مرحلة التطور واستكمال مشوار الانتصارات".

وواصل "مازال أمامنا الكثير لتحقيق هدفنا هذا الموسم والوصول لمكان أفضل على سلم ترتيب الدوري".

وأكمل حديثه قائلا: "الجهاز الفني يُعالج الأخطاء ويجب أن نسانده من أجل الإسماعيلي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

في آخر 4 مباريات لـ الإسماعيلي في الدوري، لم يعرف الفريق طعم الخسارة. انتصر في 3 مباريات وتعادل مرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

طالع أيضا

قرار رسمي أول من اتحاد الكرة بخصوص أزمة المؤجلات

تريزيجيه يصنع هدفا لـ قاسم باشا

أسطورة يونايتد يهاجم بوجبا من جديد

جروس: الكونفدرالية البطولة الأقوى على مستوى القارة

فضيحة في لوبومباشي.. مازيمبي يكتسح الإفريقي 8-0