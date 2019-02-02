بالفيديو – ليفركوزين يقلب تأخره إلى فوز على بايرن بثلاثية.. ودورتموند يكتفي بالتعادل مع فرانكفورت

السبت، 02 فبراير 2019 - 18:36

كتب : أحمد العريان

لاعبو باير ليفركوزين يحتفلون بالهدف في مرمى بايرن ميونيخ

من جديد يتعثر بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزين بعد التقدم، لكن بروسيا دورتموند يتعادل مع فرانكفورت ويكتفي بتوسيع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط.

خسر بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الألماني، فيما تعادل بروسيا دورتموند مع إينتراخت فرانكفورت بهدف لكل فريق.

باير ليفركوزين وبايرن ميونيخ

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تقدم بايرن ميونيخ بهدف أول في الدقيقة الـ40 عن طريق ليون جوريتزكا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

وفي شوط المباراة الثاني، تعادل ليفركوزين بهدف أول في الدقيقة الـ52 عن طريق ليون بايلي.

وعاد ليفركوزين وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ62 عن طريق كيفين فولاند.

ولم يكتف ليفركوزين بذلك، فسجل لوكاس ألاريو هدفا ثالثا في الدقيقة الـ88، لينتهي اللقاء بفوز باير ليفركوزين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فرانكفورت وبروسيا دورتموند

في المباراة الأخرى، تقدم ماركو ريوس لبروسيا دورتموند في الدقيقة الـ22، لكن لوكا يوفيتش تعادل لفرانكفورد في الدقيقة الـ33، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

بتلك النتائج، تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة الـ42 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد بروسيا دورتموند للنقطة الـ49 في المركز الأول بفارق 7 نقاط عن بايرن.

وعلى الجهة الأخرى، ارتفع رصيد ليفركوزين للنقطة الـ30 مرتقيا للمركز السادس، فيما ارتفع رصيد فرانكفورت إلى النقطة الـ32 في المركز الخامس.

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