22 لاعبا جديدا في يناير .. فريق تركي يصنع تاريخا في الانتقالات

يبدو أن فريق إيلازيج سبور التركي كان أنشط الفرق مع نهاية سوق الانتقالات الشتوية بعدما قام بقيد 22 لاعبا جديدا في صفوفه بنهاية شهر يناير.

الرقم ليس تخيليا، الفريق الذي ينشط في الدرجة الثانية التركية سجل 22 لاعبا جديدا، 12 ضمهم بصفة نهائية و10 بصيغة الإعارة، في ساعتين فقط قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

إيلازيج كان قد وُقع عليه عقوبة بحرمانه من ضم أي لاعب في سوق الانتقالات لكنه تفاوض مع الاتحاد التركي في اليوم الأخير وتمك رفع العقوبة ليقوم بقيد 22 لاعبا جديدا.

جنكيزخان أكجون، أحمد صبري، فينير، سيرج أكاكبو، إيمرا جور، عبد القادر كيالي، محمد إيديز، ديرشيم كايناك، بوباكار تراوري، جوكان أكان، مصطفى إشكيلاك، نوح كيرلانكوجلو جميعهم وقعوا مع الفريق بشكل دائم لمدة عام ونصف، فيما انضم باكيمينجا، إيمير جوكشي، مورات شيلان، أحمد سولاكيل، قادير بيكميشي، روشتو هانلي، سيردار أوزبايركتار، توفان كيليشي، يجيتشان إردوجان، دياللو، جيورجياديس بصيغة الإعارة لنهاية الموسم.

سيلشيك أوزتورك رئيس النادي تحدث عن الفريق وقال: "أشكر كل من بذل مجهود في هذا اليوم، تحدثنا بشكل منفصل مع اتحاد الكرة ومع اللاعبين الذين وددنا ضمهم، وبمجرد رفع العقوبة سجلناهم جميعا في ساعتين".

بالإضافة لذلك ففريق إيلازيج قام بإقالة مدربه أورهان كانياك وتعيين مدرب جديد ليبدأ الدور الثاني من الدوري بفريق جديد ومدرب جديد أيضا.

الفريق التركي يحتل المركز الـ17 قبل الأخير في دوري الدرجة الثانية التركي برصيد 16 نقطة من 19 مباراة ويحاول النجاة من شبح الهبوط للدرجة الثالثة بنهاية الموسم.

وكان إيلازيج قد شارك في الدوري التركي الممتاز في فترتين، الأولى بين عامي 2002 و2004 والثانية بين عامي 2012 و2014.

يمكنكم الدخول على صفحة الفريق الرسمية في موقع تويتر، إدارة حساب الفريق أعلنت الصفقات تباعا وكانت الأكثر اهتماما بيوم الانتقالات الأخير.