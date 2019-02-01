عفيفي يتحدث عن علاقة بيراميدز بالأهلي.. واستراتيجية النادي المستقبلية

شرح أحمد عفيفي المتحدث الرسمي بإسم بيراميدز علاقة ناديه بالأهلي، موضحا استراتيجية النادي المستقبلية.

وقال عفيفي في تصريحات لـOn Sport: "نظرا للمشاكل السابقة بين مالك النادي تركي آل الشيخ والأهلي، فإن بيراميدز لا يفاوض لاعبين من الأهلي".

وردا على سؤال مقدم البرنامج سيف زاهر بشأن تضرر الأهلي من ذلك الخلاف أوضح: "نعم تأثر الأهلي، صفقات مثل كينو والمدرب رامون دياز كانت ستكون في الأهلي لتضيف إلى قوته الموجودة سلفا".

وشدد "بيراميدز لديه نوعين من الأهداف، أهداف خاصة بالموسم الحالي واستراتيجة لـ3 سنوات مقبلة".

وأكمل "النادي لديه ملاك يحددون الاتجاه دون تفاصيل، هذا دور الإدارة".

وشرح "الاستثمار لا يعني أن تصرف اليوم وتفوز غدا، الأمر طويل المدى".

وأوضح "نخطط أن يكون للنادي جمهور، هناك أناس تحب أن تكون من صورة التحدي التي يرسمها بيراميدز".

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