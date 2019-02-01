هدفان في جيرونا.. بنزيمة يصبح الهداف التاريخي السادس لـ ريال مدريد

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 01:39

كتب : FilGoal

بنزيمة - الهداف التاريخي السادس لـ ريال مدريد - الصورة من ماركا

سجل كريم بنزيمة ثنائية في انتصار ريال مدريد على جيرونا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ليقود فريقه لنصف النهائي ويصبح الهداف التاريخي السادس للملكي.

ووصل بنزيمة بعد ثنائيته في مرمى جيرونا لهدفه الشخصي الـ 209 بقميص ريال مدريد.

وتخطى بنزيمة، هوجو سانشيز صاحب الـ 207 هدفا ليصبح في المرتبة السادسة في قائمة أكثر هدافي ريال مدريد عبر التاريخ.

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بنزيمة احتاج لـ 446 مباراة مع ريال مدريد ليصل لهدفه الـ 209 متخطيا هوجو سانشيز الذي سجل 207 هدفا خلال 283 مباراة.

كريستيانو رونالدو وحيدا يغرد في المركز الأول كأفضل هداف في تاريخ ريال مدريد بـ 451 هدفا.

في المركز الثاني يأتي راؤول جونزاليس بـ 323 هدفا ثم ألفريدو دي ستيفانو في المركز الثالث بـ 307 هدفا.

الرابع هو كارلوس سانتيانا بـ 288 هدفا ثم فرنيتش بوشكاش بـ 273 هدفا كخامس أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد.

والآن بنزيمة يضع نفسه في القائمة الذهبية ويرتقي للمركز السادس.

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