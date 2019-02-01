بالفيديو – ركلات الترجيح تبتسم لـ لاتسيو وتُطيح بـ إنتر من كأس إيطاليا

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 01:19

كتب : FilGoal

إيموبيلي - إنتر

انتصر فريق لاتسيو على مستضيفه إنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

90 دقيقة سلبية انتهت بين إنتر ولاتسيو على ملعب الأول، قبل أن تهتز الشباك أخيرا ولكن في الوقت الإضافي.

شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو هز شباك إنتر في الدقيقة 107 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

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ولكن هدف إيموبيلي لم يكتب تأهل لاتسيو خلال الـ 120 دقيقة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإنتر في الدقيقة 125 حولها ماورو إيكاردي بنجاح في شباك لاتسيو.

الـ 120 دقيقة تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي ركلات الترجيح أهدر إيكاردي أولا لـ إنتر وتابعه رضا دورميزي لـ لاتسيو، قبل أن يهدر رادجا ناينجولان ركلة جديدة لإنتر ويحول لوكاس ليفا ركلة ناجحة للاتسيو وينتصر الأخير.

وضرب لاتسيو موعدا مع ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.

بينما نصف النهائي الآخر، يشهد مواجهة بين أتلانتا وفيورنتينا.

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