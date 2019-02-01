يزامل تريزيجيه.. رسميا – كريم حافظ إلى قاسم باشا

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 00:56

كتب : FilGoal

كريم حافظ - قاسم باشا

أعلن نادي قاسم باشا التركي تعاقده مع محترفنا المصري كريم حافظ في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وانضم كريم حافظ إلى باشاك شهير التركي في بداية الموسم، إلا أنه لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط وخلال كأس تركيا.

وكشف قاسم باشا في بيانه الرسمي تعاقده مع كريم حافظ حتى نهاية الموسم.

أخبار متعلقة

مصدر مقرب من تريزيجيه يكشف لـ في الجول حقيقة تمرده وقيمة عرض جالاتا سراي تريزيجيه يغيب عن مران قاسم باشا ويصرح: أريد الانتقال لجالاتا سراي تريزيجيه يشارك في تأهل قاسم باشا إلى ربع نهائي كأس تركيا

الظهير الأيسر صاحب الـ 22 عاما سيزامل محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" والذي يلعب في صفوف قاسم باشا.

ويحتل قاسم باشا المركز السابع على سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

باشاك شهير في صدارة الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد قاسم باشا لمواجهة سيفاس سبور يوم السبت في الجولة الـ 20 من الدوري التركي.

طالع أيضا

الأهلي: قيد محمود وحيد ورامي ربيعة في القائمة الإفريقية

مصدر في الزمالك لـ في الجول: إبراهيم رفض التجديد قبل الانضمام لـ الإسماعيلي.. الصفقة جُمدت الآن

مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: أخر شكوى المصري لبعد قيد الصفقات.. ولن يعمل في مصر حاليا

في الجول يكشف – المادة الثانية التي يستند إليها خطاب بيراميدز.. ورد الكاف

محمد يوسف لـ في الجول: استقالتي؟ لا أتعدى صلاحياتي وهناك تفاهم كبير مع لاسارتي

في المحترفين قاسم باشا كريم حافظ تريزيجيه

نرشح لكم

أخر الأخبار

يزامل تريزيجيه.. رسميا – كريم حافظ إلى قاسم باشا 20 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – ريال مدريد يكرر فوزه على جيرونا بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي الكأس 32 دقيقة | أوروبا
حوار – وليد سليمان: ظلمت نفسي باللعب مصابا.. وتحت أمر المنتخب لو طلبني 36 دقيقة | الدوري المصري
آل الشيخ يطرح حلا لأزمة المؤجلات.. رسالة قوية لـ شوبير وتوضيح لاتهام "العنصرية" 46 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
بوسكا لـ في الجول: نتيجة الأشعة أثبتت إصابتي بجزع خفيف في الرباط الخارجي 56 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك