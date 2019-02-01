يزامل تريزيجيه.. رسميا – كريم حافظ إلى قاسم باشا

أعلن نادي قاسم باشا التركي تعاقده مع محترفنا المصري كريم حافظ في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وانضم كريم حافظ إلى باشاك شهير التركي في بداية الموسم، إلا أنه لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط وخلال كأس تركيا.

وكشف قاسم باشا في بيانه الرسمي تعاقده مع كريم حافظ حتى نهاية الموسم.

الظهير الأيسر صاحب الـ 22 عاما سيزامل محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" والذي يلعب في صفوف قاسم باشا.

ويحتل قاسم باشا المركز السابع على سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

باشاك شهير في صدارة الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد قاسم باشا لمواجهة سيفاس سبور يوم السبت في الجولة الـ 20 من الدوري التركي.

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