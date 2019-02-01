تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 00:31

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

أوضح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شهادة وصفها بـ"التاريخ" عن رئيس نادي الزمالك.

وقال تركي آل الشيخ: "أُحب أن أوضح علاقتي بنادي الزمالك وشهادة للتاريخ عن رئيس النادي".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "عندما دعمت الزمالك بـ فرجاني ساسي وكريستيان جروس وحمدي النقاز وتجديد عقد طارق حامد وكل ذلك، بيراميدز استفاد من ذلك".

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وشرح "كيف كنا سنتعاقد مع الشناوي وعلي جبر؟ هي مصالح مشتركة. رئيس الزمالك شخص يفهم بشدة ولكي تقنعه بترك لاعبيه يجب أن تعطيه المقابل".

وأشار "رئيس الزمالك لا يستفزني ولا يستفز بيراميدز. تناقشنا سويا بعد قرعة البطولة العربية وأخبرته بأنني أرغب في دعم الزمالك بمبلغ من المال، فطلبني بتحويله لحسابات النادي وهو ما حدث".

وأكمل حديثه قائلا: "لم يطلب مني رئيس الزمالك في أي مرة دفع تذاكر طيران أو أي شيء من هذا القبيل. التعامل يكون الند بالند. تلك شهادة تاريخية".

وأتم "في بداية تواجدي في مجال الرياضة، دخلت في أزمة مع رئيس الزمالك ولكن مع مرور الوقت علمت بأنه شخص يُحب ناديه وبلده".

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