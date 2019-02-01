خاص بوسكا لـ في الجول: نتيجة الأشعة أثبتت إصابتي بجزع خفيف في الرباط الخارجي

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 00:21

كتب : أحمد شاكر

أحمد بوسكا

كشف أحمد عبد الحليم "بوسكا" تفاصيل إصابته في مواجهة المصري الودية أمام المريخ المصري البورسعيدي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

المصري تعادل مع المريخ بثلاثية لكل فريق وديا في لقاء شهد إصابة بوسكا.

وقال بوسكا: "تعرضت لإصابة بعد كرة مشتركة مع مهاجم المريخ وخرجت مصابا في الدقيقة 41".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قمت بعمل أشعة رنين والطبيب أخبرني في البداية بوجود اشتباه بإصابتي في الرباط الصليبي ولكن أحمد الله الإصابة جاءت خفيفة".

وواصل "نتيجة الأشعة أثبتت إصابتي بجزع خفيف في الرباط الخارجي للركبة".

وأشار "من المنتظر أن أعود للملاعب بشكل طبيعي بعد أسبوع من الآن".

ويحتل المصري المركز السابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد المصري لمواجهة الاتحاد يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

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