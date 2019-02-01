الزمالك: رفضنا أكثر من 10 عروض لـ مدبولي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك رفض النادي أكثر من 10 عروض لـ أحمد مدبولي.

وقال أمير مرتضى: "منذ بداية سوق الانتقالات وتحدثت عن أننا سنتعاقد مع لاعب أو لاعبين على الأكثر، وكذلك لن يرحل أكثر من لاعب أو اثنين. وهذا ما حدث بالفعل".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "تلقينا أكثر من عرض لـ أيمن حفني ولكن جروس رفض ذلك والإدارة رفضت. حفني لن يرحل من الزمالك، نفس حال مدبولي".

وواصل "منذ أول يوم في الانتقالات، تلقينا أكثر من 10 عروض لـ مدبولي وتم رفضهم".

وأشار "جروس تحدث مع مدبولي وأخبره بحاجته له وأنه سيكون له دورا في الفترة المقبلة".

وأتم "جروس أصر على عدم رحيل مدبولي".

مدبولي، صاحب الـ 24 عاما لم يشارك في أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم.

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