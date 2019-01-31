برشلونة يعلن ضم مدافع تولوز في يناير بدلا من الصيف

الخميس، 31 يناير 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

جيان كارل توديبو

أعلن برشلونة عن وصوله لاتفاق مع تولوز الفرنسي لضم مدافع الفريق جان كلير توديبو في يناير الجاري، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات، بدلا من الصيف.

وقال بيان من النادي إن صاحب الـ19 عاما انضم لبرشلونة لمدة 4 سنوات ونصف وسيرتدي الرقم 6.

وانضم توديبو لتولوز في 2016 ولعب 10 مباريات مع فريقه هذا الموسم.

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ويلعب توديبو في قلب الدفاع ومركز الوسط المدافع.

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