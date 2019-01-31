شاهد – قرار مصري يحكم عودة المريخ من الجزائر بالتعادل أمام المولودية في كأس زايد

الخميس، 31 يناير 2019 - 22:09

كتب : FilGoal

مولودية الجزائر - المريخ السوداني

عاد فريق المريخ السوداني من الأراضي الجزائرية بالتعادل السلبي أمام المولودية في ذهاب ربع نهائي كأس زايد.

إثارة كبيرة شهدها ملعب 5 يوليو في الجزائر وخصوصا في الشوط الثاني. شوط شهد تسجيل المولودية لهدف تم إلغائه بقرار من الحكم الأول بعد العودة للحكم الخامس أحمد الغندور.

الشوط الأول لم يشهد الكثير باستثناء تسديدة قوية من محمد سويبع لاعب المولودية ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

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في الشوط الثاني أهدر عبد الرحمن بورديم ركلة جزاء لـ المولودية بعدما سدد بجوار قائم حارس المريخ في الدقيقة 55.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 74 ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي لمسة يد.

محمد سوبيع سجل هدفا في الدقيقة 74 ولكن حكم المباراة بقرار من الحكم الخامس المصري أحمد الغندور، ألغى الهدف بداعي لمسة يد.

ويستضيف المريخ نظيره المولودية في الـ 16 من شهر فبراير المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد.

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