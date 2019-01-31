شاهد – قرار مصري يحكم عودة المريخ من الجزائر بالتعادل أمام المولودية في كأس زايد

عاد فريق المريخ السوداني من الأراضي الجزائرية بالتعادل السلبي أمام المولودية في ذهاب ربع نهائي كأس زايد.

إثارة كبيرة شهدها ملعب 5 يوليو في الجزائر وخصوصا في الشوط الثاني. شوط شهد تسجيل المولودية لهدف تم إلغائه بقرار من الحكم الأول بعد العودة للحكم الخامس أحمد الغندور.

الشوط الأول لم يشهد الكثير باستثناء تسديدة قوية من محمد سويبع لاعب المولودية ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

في الشوط الثاني أهدر عبد الرحمن بورديم ركلة جزاء لـ المولودية بعدما سدد بجوار قائم حارس المريخ في الدقيقة 55.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 74 ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي لمسة يد.

محمد سوبيع سجل هدفا في الدقيقة 74 ولكن حكم المباراة بقرار من الحكم الخامس المصري أحمد الغندور، ألغى الهدف بداعي لمسة يد.

الكرة تهز الشباك بعد طول انتظار ولكن التعادل مستمر.. حكم اللقاء يلغي هدفاً لفريق #مولودية_الجزائر بسبب وجود لمسة يد على مهاجم الفريق الجزائري#كأس_زايد_للأندية_الأبطال #مولودية_الجزائر_المريخ #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/O2K55uUmZQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 31, 2019

ويستضيف المريخ نظيره المولودية في الـ 16 من شهر فبراير المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد.

طالع أيضا

الأهلي: قيد محمود وحيد ورامي ربيعة في القائمة الإفريقية

مصدر في الزمالك لـ في الجول: إبراهيم رفض التجديد قبل الانضمام لـ الإسماعيلي.. الصفقة جُمدت الآن

مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: أخر شكوى المصري لبعد قيد الصفقات.. ولن يعمل في مصر حاليا

في الجول يكشف – المادة الثانية التي يستند إليها خطاب بيراميدز.. ورد الكاف

محمد يوسف لـ في الجول: استقالتي؟ لا أتعدى صلاحياتي وهناك تفاهم كبير مع لاسارتي