تقدم مؤمن سليمان باستقالته من تدريب نادي بتروجت رسميا، فيما اقترب محمد عودة منم خلافته في تدريب الفريق.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "نعم تقدم باستقالتي من تدريب بتروجت رفعا للحرج عن الإدارة".

ومن جهتها، كشف مصدر مسؤول داخل مجلس بتروجت عن قبول استقالة مؤمن سليمان، وتولي محمد عودة مدرب نادي أهلي بنغازي السابق تدريب الفريق خلفا له.

وعلم FilGoal.com أن محمد عودة أتم اتفاقه بالفعل مع نادي بتروجيت على كافة التفاصيل المادية ومدة العقد، على أن يوقع المدرب على عقد تدريب الفريق رسميا خلال ساعات.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي بتروجت من محمد عودة كمدير فني، بجانب أحمد سعيد كمدرب عام، وطلعت محرم كمدرب، ومحمد يونس مدربا لحراس المرمى.

وقاد مؤمن سليمان فريق بتروجت في 9 مباريات. فاز في ثلاثة منهم، بينهم مباراتين في كأس مصر ليقود الفريق إلى ربع نهائي كأس مصر، فيما خسر 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

ويحتل بتروجيت المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 15 نقطة من 20 مباراة.

ويستعد بتروجت لمواجهة وادي دجلة يوم 5 فبراير المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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