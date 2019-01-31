خاص خبر في الجول - في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الإسماعيلي يطلب أيمن حفني

الخميس، 31 يناير 2019 - 13:39

كتب : FilGoal

أيمن حفني - الزمالك - وادي دجلة - القميص الجديد

يأمل الإسماعيلي الحصول على أيمن حفني لاعب الزمالك بعد طلب اللاعب رسميا من القلعة البيضاء التي يتخذ مسؤولوها اليوم قرارهم النهائي بشأن الصفقة.

أيمن حفني

النادي : الزمالك

الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي طلب حفني البالغ عمره 33 عاما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ويرحب حفني، اللاعب السابق لمصر للمقاصة وطلائع الجيش، بالعرض في ظل خروجه من حسابات كريستيان جروس مدرب الزمالك.

أخبار متعلقة

سكاي: باريس يخطط لتقديم عرض لـ ويليان قبل ساعات من غلق الميركاتو ميدو: من الصعب وجود الوحدة في المربع الذهبي.. وحلمي قيادة منتخب مصر مستشفى الأهلي - إصابة سعد سمير..وفحص طبي لتحديد موقفه من سيمبا الرئيس التنفيذي لـ دي إتش إل إكسبرس: نهدف لتعزيز الترابط الإنساني بالتعاون مع صلاح

ويحسم مسؤولو الزمالك قرارهم يوم الخميس في الساعات الأخيرة من السوق الشتوية لانتقالات اللاعبين.

ويجتمع مسؤولو الزمالك عقب مران الفريق لمناقشة الأمر الذي سيكون لجروس فيه الكلمة الفصل وفقا لما علمه FilGoal.com.

والبعض داخل القلعة البيضاء يتمسك باستمرار حفني مع الفريق لأنه لاعب ذو خبرة ومهارة يستطيع صناعة الفارق في قادم المباريات سواء في الدوري المصري الممتاز أو الكونفدرالية.

وشارك حفني في 69 دقيقة فقط بالموسم الحالي للدوري الذي يتصدره الزمالك برصيد 45 نقطة.

ويلعب حفني في الزمالك منذ 2014 عندما رحل عن طلائع الجيش.

واستعار الإسماعيلي لنهاية الموسم اللاعب محمود عبد العاطي (دونجا) من الزمالك ويتمنى تدعيم قائمته بحفني.

طالع أيضا

تقرير: الإمارات تشكو قطر

إصابة سعد سمير في مران الأهلي

الشوالي في حوار ممتع: لا أنسى لقاء مصر والبرازيل

ميسي: يبدو أن رسالتي أسيء فهمها

أليجري: طردي مستحق لأني فقدت أعصابي

كوتينيو يشكر ميسي

أيمن حفني الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الجمعة 1 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – نهائي آسيا.. ودوري أبطال إفريقيا 2 ساعة |
عفيفي يتحدث عن علاقة بيراميدز بالأهلي.. واستراتيجية النادي المستقبلية 2 ساعة | الدوري المصري
هدفان في جيرونا.. بنزيمة يصبح الهداف التاريخي السادس لـ ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا
في الجول يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لشيكابالا في يناير.. والاستمرار مع أبولون 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – ركلات الترجيح تبتسم لـ لاتسيو وتُطيح بـ إنتر من كأس إيطاليا 2 ساعة | أوروبا
يزامل تريزيجيه.. رسميا – كريم حافظ إلى قاسم باشا 2 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك