يأمل الإسماعيلي الحصول على أيمن حفني لاعب الزمالك بعد طلب اللاعب رسميا من القلعة البيضاء التي يتخذ مسؤولوها اليوم قرارهم النهائي بشأن الصفقة.

أيمن حفني النادي : الزمالك الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي طلب حفني البالغ عمره 33 عاما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ويرحب حفني، اللاعب السابق لمصر للمقاصة وطلائع الجيش، بالعرض في ظل خروجه من حسابات كريستيان جروس مدرب الزمالك.

ويحسم مسؤولو الزمالك قرارهم يوم الخميس في الساعات الأخيرة من السوق الشتوية لانتقالات اللاعبين.

ويجتمع مسؤولو الزمالك عقب مران الفريق لمناقشة الأمر الذي سيكون لجروس فيه الكلمة الفصل وفقا لما علمه FilGoal.com.

والبعض داخل القلعة البيضاء يتمسك باستمرار حفني مع الفريق لأنه لاعب ذو خبرة ومهارة يستطيع صناعة الفارق في قادم المباريات سواء في الدوري المصري الممتاز أو الكونفدرالية.

وشارك حفني في 69 دقيقة فقط بالموسم الحالي للدوري الذي يتصدره الزمالك برصيد 45 نقطة.

ويلعب حفني في الزمالك منذ 2014 عندما رحل عن طلائع الجيش.

واستعار الإسماعيلي لنهاية الموسم اللاعب محمود عبد العاطي (دونجا) من الزمالك ويتمنى تدعيم قائمته بحفني.

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