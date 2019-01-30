حوار – جيرالدو: أتمنى استكمال قصة جيلبرتو وفلافيو مع الأهلي.. وعشت لحظات صعبة بسبب الإصابة

قال جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي إنه يتمنى استكمال القصة التاريخية لمواطنيه الأنجوليين، سيباستياو جيلبرتو وأمادو فلافيو، مع الأحمر.

جيرالدو النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث جيرالدو لقناة الأهلي: "سعيد بالتواجد في مصر والدفاع عن قميص النادي، أمتلك طموحات كبيرة لتحقيقها من اجل إسعاد جماهير النادي الأهلي".

وأضاف: “قبل الدخول في مفاوضات مع الاهلي كان لدي رغبة في الرحيل عن أول أغسطس ولكن النادي لم يكن مقتنعا بهذا الأمر، حيث كان لدي العديد من العروض من أندية الترجي التونسي وبيدفيست الجنوب إفريقي إلى جانب عرض من أحد الأندية البرازيلية، ولكن عندما ظهر عرض الأهلي لم يكن من السهل أن أرفض هذا العرض، فهو الأعرق في القارة الإفريقية، ومن ثم غيرت كل تفكيري، ورحبت على الفور بارتداء قميص الأهلي، وانتهت الصفقة بنجاح".

وأوضح :أعرف القصة التاريخية التي عاشها الثنائي الأنجولي فلافيو وجيلبرتو مع الأهلي، أتمنى أن أسير على درب الثنائي، وأن أنجح في صناعة مجد له كما فعلها من قبل جيلبرتو وفلافيو خلال رحلتهما مع الاهلي".

وأضاف "جيلبرتو تحدث معي كثيرًا عن الأهلي، وعن الاستقرار والنجاح والدعم الجماهيري الكبير، وشجعني على خوض التجربة الاحترافية، التي أسعى فيها لتحقيق النجاح كما تحدث معي عن الأهلي وعظمته وتاريخه. انضمامي إلى نادي القرن خطوة تبقى الاهم فى مشواري مع الكرة".

وأكمل "أتمنى التتويج مع الاهلي ببطولتي الدوري الممتاز ودوري إبطال إفريقيا، لدي حلم التتويج بدوري ابطال افريقيا. فلم يحالفني الحظ فى الفوز بالبطولة فى نسختها الماضية عندما كنت لاعبا في صفوف اول اغسطس الانجولي ومن ثم تمسكت بالانضمام الى النادي الاهلي لتحقيق هذا الحلم."

وأوضح أنه كان يتمني أن يتم قيده إفريقيا لولا لوائح البطولة. مؤكدا انه يتمني نجاح الأهلي في الفوز باللقب هذا الموسم.

وأشار إلى أنه يتمني أيضا المساهمة مع زملائه في الفوز بمسابقة الدوري هذا الموسم. مؤكدًا أن الأهلي قادر على العودة للقمة والفوز باللقب الذي يرى أنه ليس بعيدا عن النادي الأهلي.

واضاف جيرالدو "اللعب للأهلي مسئولية كبيرة جدًا نظرًا للشعبية الكبيرة التي يمتلكها النادي على مستوى القارة الإفريقية. أتمنى أن أساهم مع زملائي في التتويج بمختلف البطولات التي ينافس عليها الفريق".

وتحدث جيرالدو عن الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته الرسمية الأولى مع الأهلي، قائلاً: "كانت لحظات صعبة بالفعل.. فليس هناك أسوأ من أن يتعرض لاعب لإصابة في أول ظهور رسمي له أمام جماهير فريقه، خاصة أن أي لاعب يخوض المواجهات الأولى دائماً بحثاً عن تقديم نفسه بشكل جيد أمام الجماهير.

وأوضح أنه استغل فترة إصابته لزيارة أسرته والاطمئنان على زوجته، خاصة بعدما رُزق بطفل، سُيكمل في السادس من فبراير المقبل شهرًا، أطلق عليه اسم "لوكاس".

ووأوضح جيرالدو، أنه تماثل للشفاء من الإصابة الأخيرة، وعاد للمشاركة مع الفريق مؤخراً، مُتمنياً أن يُحالفه التوفيق، وأن يكون عن حُسن ظن الجماهير ومسئولي النادي، ويساهم مع زملائه بالفريق في تحقيق البطولات والإنجازات، خاصة وأن مواطنيه، فلافيو وجلبرتو، حققا نجاحات رائعة ما زال يتحدث عنها الجمهور الأهلاوي حتى الآن.

وهنا، دخل جيلبرتو في مداخلة مع القناة قائلا: "أشعر بالاشتياق إلى جمهور الأهلي، والتواجد في هذا النادي العريق الذي قضيت فيه 8 سنوات من أفضل سنوات عمره الكروي، إن لم تكن الأفضل ".

وأوضح: "مازلت أستعيد ذكريات اللعب للأهلي والإنجازات التي حققها خلال مسيرته بالقميص الأحمر".

وشدد جيلبرتو أنه يشعر بالفخر عندما يجد من يتحدث عنه وعن مواطنه، فلافيو، بشيء من الإيجابية، بعدما ساهما في تحقيق إنجازات وبطولات محلية وقارية.

وقال جيلبرتو، إن فكرة المقارنة بين الجيل الذي كان يلعب فيه مع الأهلي والجيل الحالي للفريق، صعبة. مؤكدا أن كل جيل وكل مرحلة لها ظروفها وأحداثها التى تؤثر فيها، لكن الأمر المؤكد أن الأهلي غني دائماً بلاعبيه ومدربيه وإدارته التي تؤهله لتحقيق البطولات المحلية والقارية.

وأشار جيلبرتو، إلى أنه عاش لحظات سعيدة في الأهلي، ولا يمكن اختيار الأفضل منها بالنسبة له، فقد عاش أحداثاً مهمة، وساهم مع كتيبة جيدة، من اللاعبين في رفع اسم الاهلي عاليا محليا وأفريقيا بل وعالميا.

وشدد جيلبرتو على حرصه ومتابعته الدائمة والمستمرة لمباريات الأهلي حالياً سواء في مشاركاته المحلية او الافريقية. مؤكدا على تواصله المستمر مع بعض أصدقائه بالقاهرة، موضحاً أن الاهلي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على تحقيق كل البطولات وإسعاد الجماهير دائما.