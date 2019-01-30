رسميا – كارتيرون يخلف جاريدو في تدريب الرجاء البيضاوي

سيكون باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق للنادي الأهلي، مدربا لفريق الرجاء البيضاوي بشكل رسمي.

أعلن نادي الرجاء البيضاوي تعيين باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لتدريب الفريق بشكل رسمي خلفا لخوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي الأسبق أيضا.

وسيكون تعاقد الرجاء مع كارتيرون حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وبذلك سيتلقي كارتيرون مع الترجي التونسي الذي كان قد خسر أمامه في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، لكن هذه المرة في السوبر الإفريقي شهر مارس المقبل ورفقة الرجاء البيضاوي.

وكان جاريدو يتولى تدريب نادي الرجاء، وحصل معهم على لقب الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن تتم إقالته.

ويحتل نادي الرجاء البيضاوي المركز الخامس في ترتيب الدوري المغربي حاليا برصيد 21 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الوداد صاحب الصدارة، لكن بمباراتين أقل للرجاء سيرفعاه إلى المركز الثاني حال الفوز بهما.

وتأهل نادي الرجاء إلى دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية أيضا، بجانب مشاركته في ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية بعدما خسر ذهابا من النجم الساحلي بهدفين في المغرب.

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