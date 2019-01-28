تحت أنظار محلل أداء المنتخب.. تريزيجيه يشارك وحافظ يغيب في خسارة قاسم أمام باشاك شهير
الإثنين، 28 يناير 2019 - 21:32
كتب : FilGoal
شارك محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" في خسارة قاسم باشا أمام باشاك شهير في الجولة الـ 19 من الدوري التركي.
كريم حافظ
النادي : بلدية إسطنبول
تريزيجيه
النادي : قاسم باشا
تريزيجيه شارك كأساسي وأكمل المباراة حتى النهاية، بينما جلس كريم حافظ على مقاعد بدلاء باشاك شهير ولم يشارك في اللقاء.
وانتصر باشاك شهير بثنائية مقابل لا شيء في لقاء الجولة الـ 19.
وشهدت المباراة حضور خافيير جوري محلل الأداء في جهاز منتخب مصر، في المدرجات.
إدين فيسكا أطلق تسديدة صاروخية في الدقيقة 42 هزت شباك قاسم باشا وكتبت الهدف الأول لـ باشاك شهير.
ووسط محاولات قاسم باشا لتعديل النتيجة، جاءت الضربة القاضية من إلييرو إليا في الدقيقة 84.
باشاك شهير ينتصر ويصل للنقطة 41 في صدارة الدوري التركي.
بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 29 في المركز السابع.
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