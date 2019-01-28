مونديال اليد - ممدوح هاشم لـ في الجول: هدفنا كان تخطي الدور الأول.. نسير على خطى 2001

أعرب محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر لكرة اليد والمحترف بنادي مونبيليه الفرنسي عن سعادته بما حققه الفريق في بطولة العالم الأخيرة.

وكان المنتخب المصري قد حقق المركز الثامن في مونديال اليد وكان الفريق غير الأوروبي الوحيد في الثمانية الكبار.

وتواصل FilGoal.com مع محمد ممدوح هاشم الذي أعرب عن رضاه بما قدمه الفريق ورؤيته أن الفراعنة يسيرون على خطى إنجاز 2001.

وقال ممدوح هاشم في تصريحات لـ FilGoal.com عما حققه المنتخب: "هدفنا قبل البطولة كان تخطي الدور الأول، لكن الوصول ضمن أفضل ثمانية منتخبات في العالم كان من الصعب خاصة أننا تحت قيادة مدرب جديد لم يكمل شهره الرابع".

وتابع "كما أن المحترفين انضموا للمنتخب قبل أسبوعين فقط، كل تلك العوامل تجعل الوصول لأفضل ثمانية أمرا صعبا".

وشهدت البطولة نظاما جديدا في التأهل من الدور الأول بصعود أول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة ليتم تقسيمهم على مجموعتين وليس أربعة فرق إلى دور إقصائي كما كان يحدث فيما قبل.

وبالحديث عن الانتقادات التي تعرض لها ديفيد دافيز المدير الفني الإسباني أوضح هاشم "أي مدرب سيتعرض لانتقادات لكن نحن اللاعبون وجدنا حلول هجومية مختلفة وأصبحنا ندافع بطريقة (6-0) مثل أوروبا".

وأضاف "أصبحنا منتخب منافس ولم نتعرض لإصابات بسبب تدوير اللاعبين وخضنا 9 مباريات في 12 يوما بنفس المستوى، وذلك ما كنا نفتقده"

وواصل "أعتقد أننا إذا كنا لعبنا أمام فريق أوروبي واحد قوي كنا سنصل لأبعد من ذلك في البطولة".

وعن وجود أحمد الأحمر في قيادة المنتخب واعتلاء قمة هدافي مصر في المونديال قال هاشم: "أتمنى أن يخوض أحمد الأحمر البطولة المقبلة في مصر، فهو لاعب من طراز فريد ونجح في تخطي الكثير أقصد الإصابات وظهر بعدها بصورة رائعة".

وتابع "أريد أن أبارك له بعد أن أصبح الهداف التاريخي لمصر في المونديال، وأقول له أن وجوده مهم لنا فهو قائد داخل الملعب وخارجه".

وأتم حديثه برسالة طمأنة إلى الجماهير "أرى أننا نسير على خطى نسخة 2001 ويمكننا أن نصل إلى المربع الذهبي بعد عامين في مصر، مهمتنا حاليا التركيز في الوصول للأولمبياد".