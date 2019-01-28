خاص المصري لـ في الجول: جلسة مع شيكابالا لحسم ضمه.. الزمالك مُرحب ولكن

الإثنين، 28 يناير 2019 - 17:49

كتب : أحمد شاكر

شيكابالا - أبولون

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لجلسة اليوم الاثنين مع مسؤولي النادي البورسعيدي لحسم انتقاله للفريق.

وقال عضو إدارة المصري: "نسعى لإتمام الاتفاق مع شيكابالا من أجل انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي سيعقد جلسة اليوم مع شيكابالا لمناقشة كل الأمور المادية معه".

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وواصل "ليس لدينا أي أزمة مع الزمالك. الأخير يرحب بانضمام شيكابالا لنا على سبيل الإعارة".

وأردف "ولكن الأزمة في عقد شيكابالا مع نادي أبولون اليوناني".

وأوضح "لسنا على استعداد لدفع مقابل فسخ شيكابالا لعقده مع أبولون. سنتحدث معه اليوم عن ذلك".

وأتم "نحاول جاهدين إتمام الصفقة بنجاح اليوم. نأمل أن نُتمم كل شيء".

مصدر مقرب من شيكابالا كشف لـFilGoal.com رغبة المصري والاتحاد في ضم اللاعب".

وأشار "المصري يرغب في أن يُنهي شيكابالا بنفسه أزمته مع أبولون ودفع قيمة فسخ العقد، وبعد ذلك ينضم للفريق البورسعيدي". (طالع التفاصيل)

شيكابالا مازال على ذمة نادي أبولون حتى الآن، ولكنه يرغب في فسخ عقده بالتراضي.

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

وينتهي سوق الانتقالات الشتوية في مصر في الـ 31 من هذا الشهر.

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