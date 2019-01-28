تحت قيادة ميدو وبمشاركة عواد وكاسونجو.. الوحدة يفرط في الفوز ضد الحزم

الإثنين، 28 يناير 2019 - 20:19

كتب : FilGoal

الوحدة

تعادل فريق الوحدة أمام الحزم بهدف لكل فريق في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عواد شارك أساسيا أمام الحزم، بينما جلس كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المنتقل معارا إلى الوحدة، على مقاعد البدلاء.

كاسونجو شارك كبديل في الدقيقة 66 وكاد أن يسجل في مرمى الحزم.

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الوحدة تقدم أولا وبعد مرور 4 دقائق عن طريق أحمد عبده من رأسية متقنة في شباك الحزم.

لكن الوحدة لم ينجح في الحفاظ على انتصاره، ليدرك الحزم التعادل في الدقيقة 67 عن طريق شيبوكي كينيدي من رأسية هزت شباك محمد عواد.

ووصل الوحدة إلى النقطة 28 في المركز الرابع تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، بينما حصد الحزم نقطته الـ 16 في المركز الـ 13.

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